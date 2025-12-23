МХП отримала найвищу відзнаку МЗС "Почесний амбасадор України 2025"

$42.150.10
Ексклюзив
10:40 • 1458 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
08:27 • 8942 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
06:30 • 17794 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 34502 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
22 грудня, 16:37 • 50811 перегляди
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 76641 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:00 • 44179 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
22 грудня, 13:08 • 37077 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
22 грудня, 13:06 • 30456 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
22 грудня, 11:25 • 26128 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 76642 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 22 грудня, 11:19 • 56853 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 85363 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 107031 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 141920 перегляди
МХП отримала найвищу відзнаку МЗС "Почесний амбасадор України 2025"

Київ • УНН • 32 перегляди

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Компанія МХП отримала найвищу відзнаку МЗС України "Почесний амбасадор України 2025" у номінації "Економічна дипломатія". Це відзнака за внесок у зміцнення позицій України на світовій арені та формування її іміджу за кордоном.

МХП отримала найвищу відзнаку МЗС "Почесний амбасадор України 2025"

Компанія МХП отримала відзнаку Міністерства закордонних справ України "Почесний амбасадор України 2025" у номінації "Економічна дипломатія". Це найвища відзнака відомства в галузі публічної дипломатії та відзначає внесок найвидатніших особистостей та команд у зміцнення позицій України на світовій арені. 

Церемонія нагородження премією, яку заснували у 2022 році, відбулася у День працівників дипломатичної служби та об’єднала представників культури, спорту, науки, бізнесу й громадянського суспільства, які роблять вагомий внесок у популяризацію нашої держави у світі. 

Почесні амбасадори – це саме про співпрацю. Про всі ті неймовірні справи, які українці втілюють у синергії, поєднуючи свій досвід і знання, підсилюючи одне одного. Історії таких людей і команд важливо розповідати – ними можна й потрібно пишатися. Як і тим, що Україна здатна надихати світ, перемагати й робити неможливе можливим

- зазначив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Коментуючи отримання відзнаки, заступник CEO МХП зі сталого розвитку Юрій Мельник подякував Силам оборони за можливість продовжувати працювати та представляти країну на міжнародній арені.

Ця нагорода – для українського бізнесу, який працює в Україні, формує її імідж за кордоном, забезпечує світ продовольством, підтримує громади, військових, ветеранів та їхні родини, зберігає українську ідентичність

- наголосив він.

МХП є одним із найбільших українських бізнесів із міжнародною присутністю – забезпечує експорт у понад 70 країн світу та входить у ТОП-10 світових виробників курятини. Компанія системно працює над просуванням України на зовнішніх ринках та формує довіру до українського бізнесу через реалізацію інвестиційних проєктів, співпрацю з міжнародними партнерами та участь у глобальних бізнес-ініціативах. Така діяльність є важливою складовою економічної дипломатії України.

Цього року нагородою "Почесний амбасадор України" також відзначили Ukrainian Freedom Orchestra (номінація "Культурна дипломатія"), Олександра Усика (номінація "Спортивна дипломатія"), Фелісіті Спектор (номінація "Кулінарна дипломатія"), Кейлін Робертсон (номінація "Цифрова дипломатія"), Саміт перших леді та джентльменів (номінація "Експертна дипломатія"), команду факультету правничих наук Національного університету "Києво-Могилянська академія" (номінація "Науково-освітня дипломатія"), Юрія Шевельова (посмертно; номінація "Справа життя") та День вишиванки (номінація "Культурна спадщина").

Лілія Подоляк

ЕкономікаНовини Бізнесу
Андрій Сибіга
благодійність
Міністерство закордонних справ України
ПрАТ МХП
Україна