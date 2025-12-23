МХП отримала найвищу відзнаку МЗС "Почесний амбасадор України 2025"
Київ • УНН
Компанія МХП отримала найвищу відзнаку МЗС України "Почесний амбасадор України 2025" у номінації "Економічна дипломатія". Це відзнака за внесок у зміцнення позицій України на світовій арені та формування її іміджу за кордоном.
Компанія МХП отримала відзнаку Міністерства закордонних справ України "Почесний амбасадор України 2025" у номінації "Економічна дипломатія". Це найвища відзнака відомства в галузі публічної дипломатії та відзначає внесок найвидатніших особистостей та команд у зміцнення позицій України на світовій арені.
Церемонія нагородження премією, яку заснували у 2022 році, відбулася у День працівників дипломатичної служби та об’єднала представників культури, спорту, науки, бізнесу й громадянського суспільства, які роблять вагомий внесок у популяризацію нашої держави у світі.
Почесні амбасадори – це саме про співпрацю. Про всі ті неймовірні справи, які українці втілюють у синергії, поєднуючи свій досвід і знання, підсилюючи одне одного. Історії таких людей і команд важливо розповідати – ними можна й потрібно пишатися. Як і тим, що Україна здатна надихати світ, перемагати й робити неможливе можливим
Коментуючи отримання відзнаки, заступник CEO МХП зі сталого розвитку Юрій Мельник подякував Силам оборони за можливість продовжувати працювати та представляти країну на міжнародній арені.
Ця нагорода – для українського бізнесу, який працює в Україні, формує її імідж за кордоном, забезпечує світ продовольством, підтримує громади, військових, ветеранів та їхні родини, зберігає українську ідентичність
МХП є одним із найбільших українських бізнесів із міжнародною присутністю – забезпечує експорт у понад 70 країн світу та входить у ТОП-10 світових виробників курятини. Компанія системно працює над просуванням України на зовнішніх ринках та формує довіру до українського бізнесу через реалізацію інвестиційних проєктів, співпрацю з міжнародними партнерами та участь у глобальних бізнес-ініціативах. Така діяльність є важливою складовою економічної дипломатії України.
Цього року нагородою "Почесний амбасадор України" також відзначили Ukrainian Freedom Orchestra (номінація "Культурна дипломатія"), Олександра Усика (номінація "Спортивна дипломатія"), Фелісіті Спектор (номінація "Кулінарна дипломатія"), Кейлін Робертсон (номінація "Цифрова дипломатія"), Саміт перших леді та джентльменів (номінація "Експертна дипломатія"), команду факультету правничих наук Національного університету "Києво-Могилянська академія" (номінація "Науково-освітня дипломатія"), Юрія Шевельова (посмертно; номінація "Справа життя") та День вишиванки (номінація "Культурна спадщина").