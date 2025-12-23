МХП отримала найвищу відзнаку МЗС "Почесний амбасадор України 2025"

Компанія МХП отримала відзнаку Міністерства закордонних справ України "Почесний амбасадор України 2025" у номінації "Економічна дипломатія". Це найвища відзнака відомства в галузі публічної дипломатії та відзначає внесок найвидатніших особистостей та команд у зміцнення позицій України на світовій арені.

Церемонія нагородження премією, яку заснували у 2022 році, відбулася у День працівників дипломатичної служби та об’єднала представників культури, спорту, науки, бізнесу й громадянського суспільства, які роблять вагомий внесок у популяризацію нашої держави у світі.

Почесні амбасадори – це саме про співпрацю. Про всі ті неймовірні справи, які українці втілюють у синергії, поєднуючи свій досвід і знання, підсилюючи одне одного. Історії таких людей і команд важливо розповідати – ними можна й потрібно пишатися. Як і тим, що Україна здатна надихати світ, перемагати й робити неможливе можливим