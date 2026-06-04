Десять молодых украинцев спасли из оккупации и россии

Из оккупации и россии эвакуировали 10 молодых людей в возрасте 18-19 лет, сообщил в четверг Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в соцсетях, пишет УНН.

Из оккупации и россии эвакуировали 10 молодых людей в возрасте 18-19 лет С марта 2026 года при содействии Офиса Омбудсмена 10 молодых украинцев смогли выехать с временно оккупированных территорий и рф и вернуться домой - в Украину - сообщил Лубинец.

Он выразил благодарность международной компании МХП и ее основателю и СЕО Юрию Косюку: "Благодаря их содействию эвакуация стала возможной".

"Это 10 юношей и девушек в возрасте 18-19 лет. Несмотря на годы жизни в оккупации, они хотят учиться в украинских университетах, жить в свободном обществе, строить карьеру именно здесь - в своем государстве. Для них возвращение стало возможностью самостоятельно определять собственное будущее", - подчеркнул Омбудсмен.

Он отметил, что "особенно трогает история парня, которому на момент оккупации было всего 14 лет". "Его сестре удалось выехать и обустроиться в Одессе, а он остался с родителями, которые ухаживали за тяжелобольной бабушкой. С каждым годом парень все острее чувствовал: он не видит своего будущего в оккупации. Не видит возможностей для развития, образования, свободы. И поэтому принял сложное, но сознательное решение - вернуться в Украину. Сегодня он вместе с сестрой в Одессе", - рассказал Лубинец.

"Оккупация - это не только о блокпостах и запретах. Это о жизни без ощущения будущего. О страхе. О постоянном ощущении, что твой выбор, твоя свобода и даже твоя мечта больше тебе не принадлежат. Именно поэтому каждое возвращение наших людей на подконтрольную Украине территорию - чрезвычайно важно," - подчеркнул Омбудсмен.



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