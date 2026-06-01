Россия отправляет на войну против Украины незаконно вывезенных детей — Буданов
Киев • УНН
Буданов заявил, что РФ отправляет на войну похищенных украинских детей после призыва. Заместителя министра образования РФ будут судить за милитаризацию молодежи.
Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что россия отправляет на войну детей, которых оккупанты незаконно вывезли из Украины на территорию рф, передает УНН.
Привлекаются ли они к ведению боевых действий? К сожалению, да, привлекаются. То есть по достижении призывного возраста все в армию и большой процент из них, скажем так, подписывает контракты и воюет за оккупационную армию
Офис Генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении заместителя министра науки и высшего образования рф Андрея Омельчука. Как сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, речь идет об одном из ключевых организаторов системного уничтожения украинского образования на временно оккупированных территориях.