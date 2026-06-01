Россия отправляет на войну против Украины незаконно вывезенных детей — Буданов

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что россия отправляет на войну детей, которых оккупанты незаконно вывезли из Украины на территорию рф, передает УНН.

Привлекаются ли они к ведению боевых действий? К сожалению, да, привлекаются. То есть по достижении призывного возраста все в армию и большой процент из них, скажем так, подписывает контракты и воюет за оккупационную армию - сказал Буданов.

Напомним

Офис Генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении заместителя министра науки и высшего образования рф Андрея Омельчука. Как сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, речь идет об одном из ключевых организаторов системного уничтожения украинского образования на временно оккупированных территориях.