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Зеленський поділився деталями щодо збою Starshield і розкрив пропозицію США щодо Донбасу і НАТО - ЗМІ

Київ • УНН

 • 724 перегляди

Зеленський підтвердив обмеження Starshield на окупованих територіях. США пропонували обмін Донбасу на членство України в НАТО.

Зеленський поділився деталями щодо збою Starshield і розкрив пропозицію США щодо Донбасу і НАТО - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський підтвердив обмеження Starshield на рівні 161 км/год на окупованих територіях, висловився щодо гарантій безпеки для України і щодо НАТО, а також щодо пропозицій кремля на мирних переговорах. Про це повідомив журналіст The Economist Олівер Керрол у X 14 листопада, пише УНН

Деталі

"Зеленський підтвердив обмеження Starshield на рівні 161 км/год на окупованих територіях. І висловив серйозну стурбованість щодо того, хто насправді контролював військовий контракт США. "Рубіо сказав, що Starshield перебуває під контролем уряду США, але наша команда сказала мені… що нинішні обмеження були встановлені SpaceX"" - повідомив журналіст The Economist.

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Водночас, за даними Олівера Керрола, "на вчорашньому брифінгу Зеленський заявив, що путін заводить американських переговірників у глухий кут. "Американці кажуть, що війна закінчується, тож давайте обговоримо нову архітектуру безпеки для Європи. Я вважаю, що ця ідея існує вже багато років. росіяни хочуть перерозподілити вплив у Європі"".

"Він розкрив, що американці пропонували обміняти Донбас на членство в НАТО. "Ми обговорюємо гарантії безпеки від НАТО та ЄС; сильну українську армію. Якщо американська сторона, партнери підтвердять нам саме це, я запитаю українське суспільство, що воно думає"", - повідомив журналіст The Economist Олівер Керрол.

"Він сказав, що немає ясності щодо того, що американці мали на увазі під гарантіями "подібними до статті 5" та "подібними до НАТО"", - зазначив Керрол.

"Тим часом путін залишається максималістом у своїх цілях: "Коли він говорить щось про державні кордони, він не має на увазі скорочення території росії. Немає довіри до нашого товариша в кремлі. Він просто значно ускладнює посередництво американців і відкладає кінець війни"", - вказав журналіст.

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Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Володимир Путін
Економіст (журнал)
SpaceX
НАТО
Володимир Зеленський
Україна