Дженніфер Лоуренс розповіла, як чоловік пригрозив виселити її в готель через неприємний запах

Голлівудська акторка Дженніфер Лоуренс поділилася курйозною історією зі свого сімейного життя. 36-річна зірка зізналася, що під час тестування косметики її чоловік Кук Мароні пригрозив відправити її жити до готелю через неприємний запах волосся. Про це повідомляє E! News із посиланням на інтерв'ю акторки виданню The Cut, пише УНН.

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Лоуренс розповіла, що особисто випробовувала продукцію під час розробки власного бренду засобів для догляду за волоссям Mes. Один з експериментів виявився особливо невдалим.

За словами акторки, вона залишила маску для волосся без ароматизаторів на чотири дні, після чого від неї почало пахнути рибою.

Мій чоловік сказав мені: "Якщо ти не помиєш волосся, тобі доведеться зняти номер у готелі" – пригадала Лоуренс.

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Зірка "Голодних ігор", яка виховує двох синів, пояснила, що після народження дітей почала інакше ставитися до власного вигляду.

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За словами Лоуренс, їй хочеться мати доглянутий вигляд навіть тоді, коли вона щойно прокинулася й зовсім не готова до виходу з дому

Акторка також зізналася, що гарна зачіска допомагає їй почуватися впевненіше.

Якщо моє волосся має гарний вигляд, ніхто не помітить нічого іншого на моєму обличчі, одязі чи тілі. Я також можу використовувати його, щоб сховатися – пояснила вона.

Лоуренс, яка раніше свідомо зробила перерву в публічному житті через надмірну увагу до своєї персони, нині намагається поєднувати кар'єру, материнство та розвиток власного бізнесу.

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