Винница осталась без света после российской атаки
Киев • УНН
Российская атака вызвала масштабное отключение электроэнергии в Виннице. Электротранспорт остановили, критически важные объекты перевели на резервное питание.
В результате российской атаки в Виннице произошло масштабное отключение электроэнергии. Город остался без света, а специалисты в настоящее время устанавливают масштабы повреждений энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил мэр Винницы Сергей Моргунов, пишет УНН.
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По словам мэра, из-за обесточивания критически важные объекты города перевели на резервные источники питания. Это позволяет поддерживать работу основных систем жизнеобеспечения.
Из-за российской атаки — Винница без электроэнергии. Пока специалисты оценивают масштабы разрушений
В городе остановили электротранспорт и увеличивают количество автобусов
Из-за отсутствия электроснабжения в Виннице временно прекращает работу электротранспорт. Его маршруты частично компенсируют дополнительными автобусами и маршрутными такси.
Городские власти также предупредили жителей о возможных перебоях с интернет-связью. В таком случае винничанам рекомендуют получать оперативную информацию через местное радио.
Если исчезнет интернет, для получения информации включайте радио "Місто над Бугом" на частоте 101,8 FM
В настоящее время сроки восстановления электроснабжения неизвестны. Местные власти обещают информировать жителей об изменениях в работе городских служб и ситуации с энергоснабжением.
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