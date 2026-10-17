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Винница осталась без света после российской атаки

Киев • УНН

 • 16240 просмотра

Российская атака вызвала масштабное отключение электроэнергии в Виннице. Электротранспорт остановили, критически важные объекты перевели на резервное питание.

Винница осталась без света после российской атаки

В результате российской атаки в Виннице произошло масштабное отключение электроэнергии. Город остался без света, а специалисты в настоящее время устанавливают масштабы повреждений энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил мэр Винницы Сергей Моргунов, пишет УНН.

Подробности

По словам мэра, из-за обесточивания критически важные объекты города перевели на резервные источники питания. Это позволяет поддерживать работу основных систем жизнеобеспечения.

Из-за российской атаки — Винница без электроэнергии. Пока специалисты оценивают масштабы разрушений

— сообщил Моргунов.

В городе остановили электротранспорт и увеличивают количество автобусов

Из-за отсутствия электроснабжения в Виннице временно прекращает работу электротранспорт. Его маршруты частично компенсируют дополнительными автобусами и маршрутными такси.

Городские власти также предупредили жителей о возможных перебоях с интернет-связью. В таком случае винничанам рекомендуют получать оперативную информацию через местное радио.

Если исчезнет интернет, для получения информации включайте радио "Місто над Бугом" на частоте 101,8 FM

— отметил городской голова.

В настоящее время сроки восстановления электроснабжения неизвестны. Местные власти обещают информировать жителей об изменениях в работе городских служб и ситуации с энергоснабжением.

Ночные атаки россиян на украинские регионы: погибший в Херсоне, десятки пострадавших и поврежденная инфраструктура17.10.26, 07:29 • 19822 просмотра

Степан Гафтко

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