Винница осталась без света после российской атаки

В результате российской атаки в Виннице произошло масштабное отключение электроэнергии. Город остался без света, а специалисты в настоящее время устанавливают масштабы повреждений энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил мэр Винницы Сергей Моргунов, пишет УНН.

По словам мэра, из-за обесточивания критически важные объекты города перевели на резервные источники питания. Это позволяет поддерживать работу основных систем жизнеобеспечения.

Из-за российской атаки — Винница без электроэнергии. Пока специалисты оценивают масштабы разрушений

Из-за отсутствия электроснабжения в Виннице временно прекращает работу электротранспорт. Его маршруты частично компенсируют дополнительными автобусами и маршрутными такси.

Городские власти также предупредили жителей о возможных перебоях с интернет-связью. В таком случае винничанам рекомендуют получать оперативную информацию через местное радио.

Если исчезнет интернет, для получения информации включайте радио "Місто над Бугом" на частоте 101,8 FM