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У Києві юнак викрав позашляховик за 3,5 млн грн з-під автосалону і проїхав 500 м - тепер йому загрожує до 12 років

Київ • УНН

 • 238 перегляди

Юнак підозрюється у тому, що забрав із парковки автосалону незачинений Volkswagen Touareg і проїхав близько 500 метрів. Йому загрожує до 12 років ув’язнення.

У Києві юнак викрав позашляховик за 3,5 млн грн з-під автосалону і проїхав 500 м - тепер йому загрожує до 12 років

У Києві затримали 18-річного юнака, який викрав із парковки автосалону позашляховик вартістю майже 3,5 млн грн. Про це повідомили у ГУНП у Києві 5 листопада, пише УНН.

Деталі

Встановлено, що працівники закладу напередодні готували автомобіль Volkswagen Touareg до демонстрації потенційним покупцям, тож на деякий час залишили авто незачиненим із працюючим двигуном.

Прогулюючись по вулиці, 18-річний житель Вінниці, який приїхав до столиці на заробітки, побачив позашляховик, сів за кермо та поїхав. Дорогою він підсадив до салону двох неповнолітніх товаришів, а подолавши близько 500 метрів, зупинив автомобіль і залишив його на узбіччі.

Поліцейські затримали порушника, а також розшукали автівку та повернули її працівникам салону.

Юнаку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом. За скоєне підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі.

На час досудового розслідування суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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Юлія Шрамко

КиївКримінал
Національна поліція України
Вінниця
Київ