В Киеве юноша угнал внедорожник за 3,5 млн грн из-под автосалона и проехал 500 м - теперь ему грозит до 12 лет

В Киеве задержали 18-летнего юношу, который угнал с парковки автосалона внедорожник стоимостью почти 3,5 млн грн. Об этом сообщили в ГУНП в Киеве 5 ноября, пишет УНН.

Детали

Установлено, что накануне сотрудники заведения готовили автомобиль Volkswagen Touareg к демонстрации потенциальным покупателям, поэтому на некоторое время оставили автомобиль незапертым с работающим двигателем.

Прогуливаясь по улице, 18-летний житель Винницы, приехавший в столицу на заработки, увидел внедорожник, сел за руль и уехал. По дороге он посадил в салон двух несовершеннолетних товарищей, а проехав около 500 метров, остановил автомобиль и оставил его на обочине.

Полицейские задержали нарушителя, а также разыскали автомобиль и вернули его сотрудникам салона.

Юноше сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины — незаконное завладение транспортным средством. За содеянное подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

На время досудебного расследования суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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