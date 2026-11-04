В Киеве мужчина взорвал гранату в многоэтажке - его задерживали с КОРДом
Киев • УНН
В Святошинском районе мужчина бросил боевую гранату под дверь знакомого из-за долга в 3000 гривен. Никто не пострадал, подозреваемого задержали.
В Киеве мужчина из-за ссоры со знакомым из-за денег взорвал боевую гранату в многоэтажном доме в Святошинском районе. Его задержали. Об этом сообщили в ГУНП в Киеве 4 ноября, пишет УНН.
Детали
Около половины первого ночи в полицию Киева поступило сообщение о взрыве в одном из жилых домов на улице Зодчих.
Как установили правоохранители на месте, "накануне между 33-летним киевлянином и его 34-летним товарищем — жителем дома — произошла ссора из-за долга в 3000 гривен".
"Чтобы заставить должника быстрее вернуть деньги, фигурант ночью пришел к его квартире, достал из кармана боевую гранату и бросил ее под дверь", — рассказали в полиции.
В результате взрыва повреждены входная дверь квартиры и стены общего коридора. Никто не пострадал.
Местонахождение злоумышленника установили и при силовой поддержке спецназовцев КОРД задержали его.
Следователи сообщили задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 4 ст. 296 — хулиганство с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения повреждений, а также ч. 1 ст. 263 — незаконное приобретение, ношение и хранение боеприпасов без предусмотренного законом разрешения.
За совершенное злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.
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