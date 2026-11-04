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В Киеве мужчина взорвал гранату в многоэтажке - его задерживали с КОРДом

Киев • УНН

 • 880 просмотра

В Святошинском районе мужчина бросил боевую гранату под дверь знакомого из-за долга в 3000 гривен. Никто не пострадал, подозреваемого задержали.

В Киеве мужчина взорвал гранату в многоэтажке - его задерживали с КОРДом

В Киеве мужчина из-за ссоры со знакомым из-за денег взорвал боевую гранату в многоэтажном доме в Святошинском районе. Его задержали. Об этом сообщили в ГУНП в Киеве 4 ноября, пишет УНН.

Детали

Около половины первого ночи в полицию Киева поступило сообщение о взрыве в одном из жилых домов на улице Зодчих.

Как установили правоохранители на месте, "накануне между 33-летним киевлянином и его 34-летним товарищем — жителем дома — произошла ссора из-за долга в 3000 гривен".

"Чтобы заставить должника быстрее вернуть деньги, фигурант ночью пришел к его квартире, достал из кармана боевую гранату и бросил ее под дверь", — рассказали в полиции.

В результате взрыва повреждены входная дверь квартиры и стены общего коридора. Никто не пострадал.

Местонахождение злоумышленника установили и при силовой поддержке спецназовцев КОРД задержали его. 

Следователи сообщили задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 4 ст. 296 — хулиганство с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения повреждений, а также ч. 1 ст. 263 — незаконное приобретение, ношение и хранение боеприпасов без предусмотренного законом разрешения.

За совершенное злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

В Киеве нетрезвый мужчина решил пострелять с балкона ради "развлечения", его задержали - полиция02.11.26, 11:11 • 5353 просмотра

Юлия Шрамко

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