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У Києві чоловік підірвав гранату у багатоповерхівці - його затримували з КОРДом

Київ • УНН

 • 1180 перегляди

У Святошинському районі чоловік кинув бойову гранату під двері знайомого через борг у 3000 гривень. Ніхто не постраждав, підозрюваного затримали.

У Києві чоловік підірвав гранату у багатоповерхівці - його затримували з КОРДом

У Києві чоловіка через сварку із знайомим за гроші підірвав бойову гранату в багатоповерхівці у Святошинському районі. Його затримали. Про це повідомили у ГУНП у Києві 4 листопада, пише УНН.

Деталі

Близько опів на першу ночі до поліції Києва надійшло повідомлення про вибух в одному з житлових будинків по вулиці Зодчих.

Як встановили правоохоронці на місці, "напередодні між 33-річним киянином та його 34-річним товаришем – мешканцем будинку - виникла сварка через борг у 3000 гривень".

"Аби змусити боржника швидше повернути кошти, фігурант вночі прийшов до його квартири, дістав з кишені бойову гранату та кинув її під двері", - розповіли у поліції.

Внаслідок вибуху пошкоджено вхідні двері квартири та стіни загального коридору. Ніхто не постраждав.

Місцеперебування зловмисника встановили та за силової підтримки спецпризначенців КОРД затримали його. 

Слідчі повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 4 ст. 296 – хуліганство із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення ушкоджень, а також ч. 1 ст. 263 – незаконне придбання, носіння та зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

За скоєне зловмиснику загрожує до семи років ув’язнення.

У Києві нетверезий чоловік вирішив постріляти з балкона для "розваги", його затримали - поліція02.11.26, 11:11 • 5358 переглядiв

Юлія Шрамко

КиївКримінал
Вибухи
Закони
Національна поліція України
Київ