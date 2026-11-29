росіяни атакували Вінниччину – є загиблі та травмована людина
Київ • УНН
російська атака пошкодила житловий сектор громади поблизу Вінниці. Загинули двоє людей, одна людина травмована, згоріли два мікроавтобуси.
Унаслідок російської атаки на Вінницьку область загинули 2 людей, ще 1 людина зазнала травм. Про це стало відомо з оперативної інформації ДСНС про наслідки ворожого удару, пише УНН.
Деталі
Внаслідок атаки пошкоджено житловий сектор однієї з громад поблизу Вінниці. Також виникла пожежа, яка охопила 2 мікроавтобуси.
Інформація щодо масштабів руйнувань та інших наслідків російської атаки уточнюється.
росія атакувала промислове підприємство у Прилуках: виникла пожежа29.11.26, 13:09 • 3452 перегляди