В результате российской атаки на Винницкую область погибли 2 человека, еще 1 человек получил травмы. Об этом стало известно из оперативной информации ГСЧС о последствиях вражеского удара, пишет УНН.

Детали

В результате атаки поврежден жилой сектор одной из общин вблизи Винницы. Также возник пожар, который охватил 2 микроавтобуса.

Информация о масштабах разрушений и других последствиях российской атаки уточняется.

россия атаковала промышленное предприятие в Прилуках: возник пожар