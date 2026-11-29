россияне атаковали Винницкую область — есть погибшие и пострадавший
Киев • УНН
российская атака повредила жилой сектор общины вблизи Винницы. Погибли два человека, один человек ранен, сгорели два микроавтобуса.
В результате российской атаки на Винницкую область погибли 2 человека, еще 1 человек получил травмы. Об этом стало известно из оперативной информации ГСЧС о последствиях вражеского удара, пишет УНН.
Детали
В результате атаки поврежден жилой сектор одной из общин вблизи Винницы. Также возник пожар, который охватил 2 микроавтобуса.
Информация о масштабах разрушений и других последствиях российской атаки уточняется.
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