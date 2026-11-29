Ночью и утром российские войска атаковали промышленное предприятие в Прилуках Черниговской области. В результате попадания возник пожар. Об этом сообщает полиция Прилукского района, передает УНН.

Детали

По информации полиции Прилукского района, за минувшие сутки полицейские обработали 34 сообщения о правонарушениях и происшествиях.

Ночью и утром россияне атаковали промышленное предприятие в городе Прилуки. В результате попадания возник пожар. Информация о пострадавших не поступала. Полицейские задокументировали последствия вражеской атаки, зафиксировали повреждения и собрали необходимые доказательства - говорится в сообщении полиции.

В то же время, по информации украинских СМИ, под удар попала именно табачная фабрика, которая входит в международную корпорацию British American Tobacco.

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