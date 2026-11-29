росія атакувала промислове підприємство у Прилуках: виникла пожежа
Київ • УНН
У Прилуках на Чернігівщині російська атака спричинила пожежу на промисловому підприємстві. Про постраждалих не повідомляли, поліція документує наслідки.
Уночі та вранці російські війська атакували промислове підприємство у Прилуках на Чернігівщині. Внаслідок влучання виникла пожежа. Про це повідомляє поліція Прилуцького району, передає УНН.
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За інформацією поліції Прилуцького району, минулої доби поліцейські опрацювали 34 повідомлення про правопорушення та події.
Вночі та вранці росіяни атакували промислове підприємство у місті Прилуки. Внаслідок влучання виникла пожежа. Інформація про постраждалих не надходила. Поліцейські задокументували наслідки ворожої атаки, зафіксували пошкодження та зібрали необхідні докази
Водночас, за інформацією українських ЗМІ під ударом опинилася саме тютюнова фабрика, яка входить до міжнародної корпорації British American Tobacco.
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