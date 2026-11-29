Уночі та вранці російські війська атакували промислове підприємство у Прилуках на Чернігівщині. Внаслідок влучання виникла пожежа. Про це повідомляє поліція Прилуцького району, передає УНН.

За інформацією поліції Прилуцького району, минулої доби поліцейські опрацювали 34 повідомлення про правопорушення та події.

Вночі та вранці росіяни атакували промислове підприємство у місті Прилуки. Внаслідок влучання виникла пожежа. Інформація про постраждалих не надходила. Поліцейські задокументували наслідки ворожої атаки, зафіксували пошкодження та зібрали необхідні докази