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У Вінниці 12-річний хлопчик загинув від струму на даху вагона

Київ • УНН

 • 32 перегляди

У Вінниці 12-річний хлопчик загинув від ураження струмом на даху вагона. Правоохоронці з’ясовують обставини трагедії.

У Вінниці 12-річний хлопчик загинув від струму на даху вагона

У Вінниці від ураження струмом на даху вагона загинув 12-річний хлопчик. Про це повідомляє ДСНС, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що рятувальники зняли тіло дитини та передали його правоохоронцям, які з’ясовують обставини трагедії.

Закликаємо батьків пояснювати дітям небезпеку таких розваг. Контактна мережа залізниці перебуває під високою напругою: смертельне ураження струмом можливе навіть без дотику до дротів!

- попередили рятувальники.

Нагадаємо

У червні на Вінниччині внаслідок ураження електричним струмом на вагоні потяга постраждав підліток.

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Вадим Хлюдзинський

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Державна служба України з надзвичайних ситуацій
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