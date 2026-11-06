У Вінниці 12-річний хлопчик загинув від струму на даху вагона

У Вінниці від ураження струмом на даху вагона загинув 12-річний хлопчик. Про це повідомляє ДСНС, інформує УНН.

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Зазначається, що рятувальники зняли тіло дитини та передали його правоохоронцям, які з’ясовують обставини трагедії.

Закликаємо батьків пояснювати дітям небезпеку таких розваг. Контактна мережа залізниці перебуває під високою напругою: смертельне ураження струмом можливе навіть без дотику до дротів! - попередили рятувальники.

Нагадаємо

У червні на Вінниччині внаслідок ураження електричним струмом на вагоні потяга постраждав підліток.

Підліток загинув на станції "Видубичі" після ураження струмом на вагоні електрички