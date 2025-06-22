На Вінничині підлітка вразило електричним струмом на вагоні потяга: подробиці

На Вінничині внаслідок ураження електричним струмом на вагоні потяга постраждав підліток. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення обласного управління ДСНС.

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Зазначається, що ввечері 21 червня у місті Гнівань 13-річного хлопця вдарило струмом на даху вантажного вагона. На момент прибуття рятувальників дитина перебувала на землі між коліями.

Бійці ДСНС разом із поліцейськими дістали підлітка та передали його бригаді "швидкої". Хлопця у вкрай тяжкому стані доправлено до Центру термічної травми та пластичної хірургії обласної лікарні - йдеться у повідомленні.

Рятувальники вкотре акликали батьків пояснювати дітям, що залізниця - не місце для ігор і розваг. Зокрема, контактна мережа перебуває під високою напругою і навіть без дотику здатна смертельно вразити струмом.

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