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На Вінничині підлітка вразило електричним струмом на вагоні потяга: подробиці

Київ • УНН

 • 338 перегляди

13-річний підліток у Гнівані отримав вкрай тяжкі травми від удару струмом на даху вантажного вагона. Хлопця доставили до Центру термічної травми та пластичної хірургії обласної лікарні.

На Вінничині підлітка вразило електричним струмом на вагоні потяга: подробиці

На Вінничині внаслідок ураження електричним струмом на вагоні потяга постраждав підліток. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення обласного управління ДСНС.

Деталі

Зазначається, що ввечері 21 червня у місті Гнівань 13-річного хлопця вдарило струмом на даху вантажного вагона. На момент прибуття рятувальників дитина перебувала на землі між коліями.

Бійці ДСНС разом із поліцейськими дістали підлітка та передали його бригаді "швидкої". Хлопця у вкрай тяжкому стані доправлено до Центру термічної травми та пластичної хірургії обласної лікарні

- йдеться у повідомленні.

Рятувальники вкотре акликали батьків пояснювати дітям, що залізниця - не місце для ігор і розваг. Зокрема, контактна мережа перебуває під високою напругою і навіть без дотику здатна смертельно вразити струмом.

Нагадаємо

У Києві підліток отримав важкі опіки після ураження струмом на залізничній станції. За попередніми даними, хлопець виліз на вагон електрички.

У київському метрополітені правоохоронці зупинили двох екстремалів, які стрибали по коліях і чіплялися за поїзди.

У Харківській області неповнолітнього хлопця доставили до лікарні без частини ноги через ігри на залізничній колії.

На синій лінії метро Києва в тонелі ледь не загинув 19-річний зачепер20.06.25, 15:53 • 2176 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Кримінал та НП
Вінницька область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
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