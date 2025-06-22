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В Винницкой области подростка поразило электрическим током на вагоне поезда: подробности

Киев • УНН

 • 102 просмотра

13-летний подросток в Гнивани получил крайне тяжелые травмы от удара током на крыше грузового вагона. Парня доставили в Центр термической травмы и пластической хирургии областной больницы.

В Винницкой области подростка поразило электрическим током на вагоне поезда: подробности

В Винницкой области в результате поражения электрическим током на вагоне поезда пострадал подросток. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение областного управления ГСЧС.

Детали

Отмечается, что вечером 21 июня в городе Гнивань 13-летнего парня ударило током на крыше грузового вагона. На момент прибытия спасателей ребенок находился на земле между путями.

Бойцы ГСЧС вместе с полицейскими достали подростка и передали его бригаде "скорой". Парня в крайне тяжелом состоянии доставили в Центр термической травмы и пластической хирургии областной больницы

- говорится в сообщении.

Спасатели в очередной раз призвали родителей объяснять детям, что железная дорога - не место для игр и развлечений. В частности, контактная сеть находится под высоким напряжением и даже без прикосновений способна смертельно поразить током.

Напомним

В Киеве подросток получил тяжелые ожоги после поражения током на железнодорожной станции. По предварительным данным, парень залез на вагон электрички.

В киевском метрополитене правоохранители остановили двух экстремалов, которые прыгали по путям и цеплялись за поезда.

В Харьковской области несовершеннолетнего парня доставили в больницу без части ноги из-за игр на железнодорожном пути.

На синей линии метро Киева в тоннеле едва не погиб 19-летний зацепер20.06.25, 15:53 • 2174 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Криминал и ЧП
Винницкая область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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