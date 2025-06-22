В Винницкой области подростка поразило электрическим током на вагоне поезда: подробности

В Винницкой области в результате поражения электрическим током на вагоне поезда пострадал подросток. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение областного управления ГСЧС.

Детали

Отмечается, что вечером 21 июня в городе Гнивань 13-летнего парня ударило током на крыше грузового вагона. На момент прибытия спасателей ребенок находился на земле между путями.

Бойцы ГСЧС вместе с полицейскими достали подростка и передали его бригаде "скорой". Парня в крайне тяжелом состоянии доставили в Центр термической травмы и пластической хирургии областной больницы - говорится в сообщении.

Спасатели в очередной раз призвали родителей объяснять детям, что железная дорога - не место для игр и развлечений. В частности, контактная сеть находится под высоким напряжением и даже без прикосновений способна смертельно поразить током.

Напомним

В Киеве подросток получил тяжелые ожоги после поражения током на железнодорожной станции. По предварительным данным, парень залез на вагон электрички.

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