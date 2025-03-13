У Києві підлітка вразило струмом на залізничній станції
Київ • УНН
У Києві підліток отримав важкі опіки після ураження струмом на залізничній станції. За попередніми даними, хлопець виліз на вагон електрички.
У Києві підлітка вразило струмом на залізничній станції, він, попередньо, виліз на вагон електрички, поліція з'ясовує обставини, повідомили у ГУНП у Києві у четвер, пише УНН.
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"Поліцейські встановлюють обставини травмування підлітка на станції "Київ-Волинський". За попередньою інформацією, неповнолітній виліз на вагон електрички і його вразило електричним струмом", - повідомили у поліції.
Хлопця з важкими опіками, як вказано, лікарі госпіталізували до медичного закладу.
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