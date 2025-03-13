В Киеве подростка поразило током на железнодорожной станции
Киев • УНН
В Киеве подросток получил тяжелые ожоги после поражения током на железнодорожной станции. По предварительным данным, парень вылез на вагон электрички.
В Киеве подростка поразило током на железнодорожной станции, он, предварительно, вылез на вагон электрички, полиция выясняет обстоятельства, сообщили в ГУНП в Киеве в четверг, пишет УНН.
Детали
"Полицейские устанавливают обстоятельства травмирования подростка на станции "Киев-Волынский". По предварительной информации, несовершеннолетний вылез на вагон электрички и его поразило электрическим током", - сообщили в полиции.
Парня с тяжелыми ожогами, как указано, врачи госпитализировали в медицинское учреждение.
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