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В Киеве подростка поразило током на железнодорожной станции

Киев • УНН

 • 21646 просмотра

В Киеве подросток получил тяжелые ожоги после поражения током на железнодорожной станции. По предварительным данным, парень вылез на вагон электрички.

В Киеве подростка поразило током на железнодорожной станции

В Киеве подростка поразило током на железнодорожной станции, он, предварительно, вылез на вагон электрички, полиция выясняет обстоятельства, сообщили в ГУНП в Киеве в четверг, пишет УНН.

Детали

"Полицейские устанавливают обстоятельства травмирования подростка на станции "Киев-Волынский". По предварительной информации, несовершеннолетний вылез на вагон электрички и его поразило электрическим током", - сообщили в полиции.

Парня с тяжелыми ожогами, как указано, врачи госпитализировали в медицинское учреждение.

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