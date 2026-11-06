В Виннице 12-летний мальчик погиб от удара током на крыше вагона

В Виннице от поражения электрическим током на крыше вагона погиб 12-летний мальчик. Об этом сообщает ГСЧС, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что спасатели сняли тело ребёнка и передали его правоохранителям, которые выясняют обстоятельства трагедии.

Призываем родителей объяснять детям опасность таких развлечений. Контактная сеть железной дороги находится под высоким напряжением: смертельное поражение электрическим током возможно даже без прикосновения к проводам! - предупредили спасатели.

Напомним

В июне в Винницкой области в результате поражения электрическим током на вагоне поезда пострадал подросток.

Подросток погиб на станции "Выдубичи" после поражения током на вагоне электрички