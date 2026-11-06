В Виннице 12-летний мальчик погиб от удара током на крыше вагона
Киев • УНН
В Виннице 12-летний мальчик погиб от поражения электрическим током на крыше вагона. Правоохранители выясняют обстоятельства трагедии.
В Виннице от поражения электрическим током на крыше вагона погиб 12-летний мальчик. Об этом сообщает ГСЧС, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что спасатели сняли тело ребёнка и передали его правоохранителям, которые выясняют обстоятельства трагедии.
Призываем родителей объяснять детям опасность таких развлечений. Контактная сеть железной дороги находится под высоким напряжением: смертельное поражение электрическим током возможно даже без прикосновения к проводам!
Напомним
В июне в Винницкой области в результате поражения электрическим током на вагоне поезда пострадал подросток.
Подросток погиб на станции "Выдубичи" после поражения током на вагоне электрички07.12.25, 19:27 • 9010 просмотров