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В Виннице 12-летний мальчик погиб от удара током на крыше вагона

Киев • УНН

 • 428 просмотра

В Виннице 12-летний мальчик погиб от поражения электрическим током на крыше вагона. Правоохранители выясняют обстоятельства трагедии.

В Виннице 12-летний мальчик погиб от удара током на крыше вагона

В Виннице от поражения электрическим током на крыше вагона погиб 12-летний мальчик. Об этом сообщает ГСЧС, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что спасатели сняли тело ребёнка и передали его правоохранителям, которые выясняют обстоятельства трагедии.

Призываем родителей объяснять детям опасность таких развлечений. Контактная сеть железной дороги находится под высоким напряжением: смертельное поражение электрическим током возможно даже без прикосновения к проводам!

- предупредили спасатели.

Напомним

В июне в Винницкой области в результате поражения электрическим током на вагоне поезда пострадал подросток.

Подросток погиб на станции "Выдубичи" после поражения током на вагоне электрички07.12.25, 19:27 • 9010 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Винница