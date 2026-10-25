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У Вінниці російський дрон атакував житловий будинок: рятувальники розбирають завали

Київ • УНН

 • 86 перегляди

У Вінниці російський безпілотник влучив у п’ятиповерхівку: шестеро постраждалих, чотири квартири знищено. Із пансіонату евакуювали 15 людей.

У Вінниці російський дрон атакував житловий будинок: рятувальники розбирають завали
Фото: ДСНС України

У Вінниці вранці 25 жовтня російський безпілотник влучив у житловий п'ятиповерховий будинок. Унаслідок атаки постраждали шестеро людей, одну людину госпіталізували. Також БПЛА пошкодили приватний пансіонат для літніх людей. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.

Деталі

Ворожий безпілотник влучив у житлову п'ятиповерхівку під ранок. Унаслідок удару сталися руйнування між другим і третім поверхами будівлі. Чотири квартири повністю знищено, також пошкоджено автомобілі, припарковані поблизу будинку. Рятувальникам вдалося врятувати з пошкодженої будівлі шістьох мешканців. За попередніми даними, внаслідок російської атаки постраждали шестеро людей, одного з них госпіталізували.

Крім того, ударною хвилею пошкоджено приватний пансіонат для людей похилого віку. З установи евакуювали 15 підопічних.

Наразі всі осередки займання ліквідували. Рятувальники продовжують розбирати завали. Загалом до ліквідації наслідків російської атаки залучили понад 60 рятувальників та 14 одиниць спеціальної техніки.

Нагадаємо

У ніч на 25 жовтня російські війська атакували Україну 153 ударними БПЛА типу Shahed (92 із них - реактивні), S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія".

Олександра Василенко

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