В Виннице российский дрон атаковал жилой дом: спасатели разбирают завалы

Фото: ГСЧС Украины

В Виннице утром 25 октября российский беспилотник попал в жилой пятиэтажный дом. В результате атаки пострадали шесть человек, одного человека госпитализировали. Также БПЛА повредили частный пансионат для пожилых людей. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

Вражеский беспилотник попал в жилую пятиэтажку под утро. В результате удара произошли разрушения между вторым и третьим этажами здания. Четыре квартиры полностью уничтожены, также повреждены автомобили, припаркованные возле дома. Спасателям удалось спасти из поврежденного здания шестерых жильцов. По предварительным данным, в результате российской атаки пострадали шесть человек, одного из них госпитализировали.

Кроме того, ударной волной поврежден частный пансионат для пожилых людей. Из учреждения эвакуировали 15 подопечных.

В настоящее время все очаги возгорания ликвидированы. Спасатели продолжают разбирать завалы. Всего к ликвидации последствий российской атаки привлекли более 60 спасателей и 14 единиц специальной техники.

Напомним

В ночь на 25 октября российские войска атаковали Украину 153 ударными БПЛА типа Shahed (92 из них - реактивные), S8000 Бандероль/Дань-Т, "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия".