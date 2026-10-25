В Виннице российский дрон атаковал жилой дом: спасатели разбирают завалы

$45.0550.44
ukenru
08:27 • 1030 просмотра
Иран готов открыть Ормузский пролив после отмены блокады США — AP
07:31 • 1902 просмотра
Трамп хочет иметь бизнес с Украиной и россией одновременно после войны
25 октября, 00:26 • 29415 просмотра
Украина перешла на зимнее время: часы перевели на час назад
24 октября, 21:28 • 35259 просмотра
Россия ударила реактивным дроном по Харькову: есть погибший
24 октября, 20:34 • 28596 просмотра
Украина физически не может использовать Starlink для дальних ударов — «Флеш» ответил МаскуPhoto
24 октября, 15:37 • 40359 просмотра
В Киеве произошла стрельба, есть погибший и раненый
24 октября, 14:19 • 39254 просмотра
Дожди в нескольких областях и туманы на западе: какой будет погода в Украине 25 октябряPhoto
24 октября, 11:43 • 39837 просмотра
Всего 24 ракеты для Patriot за 90 дней - Зеленский раскрыл объемы поставок
24 октября, 10:47 • 39298 просмотра
Зеленский ввёл санкции против причастных к производству российской баллистики
24 октября, 09:44 • 29214 просмотра
95% брони для ОПК и энергетики и координационный центр - разъяснили изменения в бронировании
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
3.4м/с
71%
755мм
Популярные новости
Мелания Трамп допустила визит в УкраинуVideo25 октября, 00:03 • 4864 просмотра
Рубио назвал «мудрым» решение Трампа ослабить санкции против России25 октября, 02:05 • 15733 просмотра
В Риме демонстранты силой проникли в Колизей во время протестовVideo25 октября, 02:36 • 12775 просмотра
Крах угольной отрасли на ВОТ: пропаганда фантазирует о «роботизации шахт» — ЦПД03:18 • 12951 просмотра
Истребитель США перехватил самолёт, пролетевший рядом с резиденцией Трампа04:30 • 8662 просмотра
публикации
7 оберегов для дома: какие символы, согласно народным поверьям, привлекают достаток и защищают от невзгод24 октября, 10:00 • 46141 просмотра
Государство компенсирует до 80% военных убытков гражданскому судоходству: кто получит средства и как подать заявление23 октября, 19:29 • 67074 просмотра
Укрытия в школах и детсадах теперь не для всех: кому разрешат прятаться от обстрелов23 октября, 12:22 • 63202 просмотра
Экономика Украины приближается к критической черте: эксперты предупреждают, что сокращение бронирования усилит падение
Эксклюзив
23 октября, 10:30 • 55732 просмотра
Две недели без судебных заседаний: кто и почему тормозит рассмотрение дела о врачебной халатности врачей Odrex?23 октября, 07:42 • 61401 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Илон Маск
Марко Рубио
Барак Обама
Мелания Трамп
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Херсонская область
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
alyona alyona перенесла операцию по уменьшению желудка и объяснила, почему решилась на хирургическое вмешательствоPhoto24 октября, 17:07 • 26191 просмотра
Дрейк отметил 40-летие выступлением Backstreet Boys и подарками для гостей24 октября, 15:56 • 27453 просмотра
Квентин Тарантино показал первые 17 минут продолжения «Однажды в Голливуде»Video24 октября, 13:31 • 32132 просмотра
Арнольд Шварценеггер посоревновался с сыном в вырезании тыкв к ХэллоуинуPhoto24 октября, 10:41 • 37112 просмотра
Япония вводит исторические изменения для 1500-летней императорской монархии 24 октября, 09:10 • 38231 просмотра
Актуальное
Старлинк
The New York Times
Социальная сеть
Шахед-136
Техника

В Виннице российский дрон атаковал жилой дом: спасатели разбирают завалы

Киев • УНН

 • 1752 просмотра

В Виннице российский беспилотник попал в пятиэтажный дом: шестеро пострадавших, четыре квартиры уничтожены. Из пансионата эвакуировали 15 человек.

В Виннице российский дрон атаковал жилой дом: спасатели разбирают завалы
Фото: ГСЧС Украины

В Виннице утром 25 октября российский беспилотник попал в жилой пятиэтажный дом. В результате атаки пострадали шесть человек, одного человека госпитализировали. Также БПЛА повредили частный пансионат для пожилых людей. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

Вражеский беспилотник попал в жилую пятиэтажку под утро. В результате удара произошли разрушения между вторым и третьим этажами здания. Четыре квартиры полностью уничтожены, также повреждены автомобили, припаркованные возле дома. Спасателям удалось спасти из поврежденного здания шестерых жильцов. По предварительным данным, в результате российской атаки пострадали шесть человек, одного из них госпитализировали.

Кроме того, ударной волной поврежден частный пансионат для пожилых людей. Из учреждения эвакуировали 15 подопечных.

В настоящее время все очаги возгорания ликвидированы. Спасатели продолжают разбирать завалы. Всего к ликвидации последствий российской атаки привлекли более 60 спасателей и 14 единиц специальной техники.

Напомним

В ночь на 25 октября российские войска атаковали Украину 153 ударными БПЛА типа Shahed (92 из них - реактивные), S8000 Бандероль/Дань-Т, "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия".

Александра Василенко

ОбществоВойна в Украине
Взрывы
Эвакуация
Пожары
Техника
Война в Украине
Столкновения
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Шахед-136
Украина
Винница