росія атакувала Україну 153 дронами: ППО знищила 119 цілей

$45.0550.44
ukenru
25 жовтня, 00:26 • 19481 перегляди
Україна перейшла на зимовий час: годинники перевели на годину назад
24 жовтня, 21:28 • 25384 перегляди
росія вдарила реактивним дроном по Харкову: є загиблий
24 жовтня, 20:34 • 22601 перегляди
Україна фізично не може використовувати Starlink для далекобійних ударів - "Флеш" відповів МаскуPhoto
24 жовтня, 15:37 • 34837 перегляди
У Києві сталася стрілянина, є загиблий та поранений
24 жовтня, 14:19 • 34222 перегляди
Дощі в кількох областях і тумани на заході: якою буде погода в Україні 25 жовтняPhoto
24 жовтня, 11:43 • 36761 перегляди
Лише 24 ракети до Patriot за 90 днів - Зеленський розкрив обсяги поставок
24 жовтня, 10:47 • 36733 перегляди
Зеленський увів санкції проти причетних до виробництва російської балістики
24 жовтня, 09:44 • 28943 перегляди
95% броні для ОПК і енергетики та координаційний центр - роз'яснили зміни в бронюванні
24 жовтня, 08:37 • 26433 перегляди
Швидкість Starlink відновлено, до понад 400 км/год - міністр оборони
24 жовтня, 08:20 • 24564 перегляди
Сили оборони уразили пов'язані з ракетною програмою рф виробництва і літак - Генштаб
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+11°
2.9м/с
84%
756мм
Популярнi новини
У столиці Албанії протестувальники атакують поліцію та підпалюють урядові будівліVideo24 жовтня, 20:55 • 6534 перегляди
Це неправда: Стерненко спростував заяву Маска про використання Starlink для ударів24 жовтня, 21:59 • 9662 перегляди
Рубіо назвав "мудрим" рішення Трампа послабити санкції проти росії02:05 • 10207 перегляди
У Римі демонстранти силою проникли до Колізею під час протестівVideo02:36 • 3856 перегляди
Крах вугільної галузі на ТОТ: пропаганда фантазує про "роботизацію шахт" - ЦПД03:18 • 5132 перегляди
Публікації
7 оберегів для дому: які символи, за народними повір'ями, приваблюють достаток і захищають від негараздів24 жовтня, 10:00 • 40735 перегляди
Держава компенсуватиме до 80% воєнних збитків цивільному судноплавству: хто отримає кошти та як подати заяву23 жовтня, 19:29 • 61420 перегляди
Укриття у школах і дитсадках тепер не для всіх: кому дозволять ховатися від обстрілів23 жовтня, 12:22 • 59522 перегляди
Економіка України наближається до критичної межі: експерти попереджають, що скорочення бронювання посилить падіння
Ексклюзив
23 жовтня, 10:30 • 52636 перегляди
Два тижні без судових засідань: хто і чому гальмує розгляд справи про медичну недбалість лікарів Odrex?23 жовтня, 07:42 • 58332 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Меланія Трамп
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Херсонська область
Дніпропетровська область
Рим
Реклама
УНН Lite
alyona alyona зробила операцію зі зменшення шлунка та пояснила, чому наважилася на хірургічне втручанняPhoto24 жовтня, 17:07 • 22478 перегляди
Дрейк відсвяткував 40-річчя з виступом Backstreet Boys і подарунками для гостей24 жовтня, 15:56 • 23822 перегляди
Квентін Тарантіно показав перші 17 хвилин продовження “Одного разу в Голлівуді”Video24 жовтня, 13:31 • 28569 перегляди
Арнольд Шварценеггер позмагався із сином у вирізанні гарбузів до ГелловінуPhoto24 жовтня, 10:41 • 33777 перегляди
Японія вводить історичні зміни для 1500-річної імператорської монархії 24 жовтня, 09:10 • 34816 перегляди
Актуальне
Starlink
Соціальна мережа
Х-101
Північний потік — 2
The New York Times

росія атакувала Україну 153 дронами: ППО знищила 119 цілей

Київ • УНН

 • 162 перегляди

У ніч на 25 жовтня рф запустила по Україні 153 ударні БПЛА. ППО знищила або подавила 119 дронів, влучання зафіксували у 15 локаціях.

росія атакувала Україну 153 дронами: ППО знищила 119 цілей

У ніч на 25 жовтня російські війська атакували Україну 153 ударними БПЛА типу Shahed (92 із них - реактивні), S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія". Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України, передає УНН.

Деталі

Удари здійснювали з російських міст брянськ, орел, курськ, міллерове, а також з окупованих Криму і Донецька.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 119 ворожих БПЛА типу Shahed (64 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів, 9 ударних безпілотників ще в повітрі. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

За добу 24 жовтня російська армія втратила 1 850 військових. Загальні втрати російської армії від початку вторгнення сягнули близько 1 578 450 людей.

Євген Устименко

Війна в Україні
Повітряна тривога
Війна в Україні
Курськ
Повітряні сили Збройних сил України
Крим
Україна
Донецьк