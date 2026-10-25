росія атакувала Україну 153 дронами: ППО знищила 119 цілей

У ніч на 25 жовтня російські війська атакували Україну 153 ударними БПЛА типу Shahed (92 із них - реактивні), S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія". Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України, передає УНН.

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Удари здійснювали з російських міст брянськ, орел, курськ, міллерове, а також з окупованих Криму і Донецька.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 119 ворожих БПЛА типу Shahed (64 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів, 9 ударних безпілотників ще в повітрі. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

За добу 24 жовтня російська армія втратила 1 850 військових. Загальні втрати російської армії від початку вторгнення сягнули близько 1 578 450 людей.