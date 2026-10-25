россия атаковала Украину 153 дронами: ПВО уничтожила 119 целей
Киев • УНН
В ночь на 25 октября рф запустила по Украине 153 ударных БПЛА. ПВО уничтожила или подавила 119 дронов, попадания зафиксировали в 15 локациях.
В ночь на 25 октября российские войска атаковали Украину 153 ударными БПЛА типа Shahed (92 из них - реактивные), S8000 "Бандероль"/"Дань-Т", "Герань" и дронами-имитаторами типа "Пародия". Об этом сообщили Воздушные силы Вооружённых сил Украины, передаёт УНН.
Детали
Удары осуществлялись из российских городов брянска, орла, курска, миллерово, а также из оккупированных Крыма и Донецка.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбиты/подавлены 119 вражеских БПЛА типа Shahed (64 из них - реактивные), "Герань", дроны других типов, ещё 9 ударных беспилотников находятся в воздухе. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 15 локациях, а также падение сбитых целей (обломков) в 9 локациях
Напомним
За сутки 24 октября российская армия потеряла 1 850 военнослужащих. Общие потери российской армии с начала вторжения достигли около 1 578 450 человек.