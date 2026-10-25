росія втратила майже 2000 військових за добу у війні проти України
Київ • УНН
За добу 24 жовтня російська армія втратила 1 850 військових. Загальні втрати російської армії від початку вторгнення сягнули близько 1 578 450 осіб..
Протягом доби 24 жовтня ворог втратив у війні в Україні 1 850 військових. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує УНН.
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Зазначається, що загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення станом на 25 жовтня сягнули близько 1 578 450 осіб.
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Українські військові уразили об’єкти зберігання та запуску дронів, склади й пункт управління рф у Донецькій, Запорізькій областях і Криму. Удари мають знизити спроможність російських військ атакувати Україну.
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