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Financial Times
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У Вінниці 10-річний хлопчик потрапив до лікарні з переломами трьох хребців після побиття в ліцеї

Київ • УНН

 • 600 перегляди

Хлопчик отримав переломи трьох хребців та інші травми після конфлікту з однолітками. Поліція розпочала розслідування.

У Вінниці 10-річний хлопчик потрапив до лікарні з переломами трьох хребців після побиття в ліцеї

У Вінниці 10 листопада до поліції звернувся батько 10-річного хлопчика. Чоловік повідомив, що напередодні в приміщенні ліцею двоє однолітків сина завдали останньому тілесних ушкоджень. Про це повідомляє поліція Вінницької області, пише УНН.

Деталі

Батько хлопця стверджує, що до приїзду родини швидку допомогу не викликали, тому медиків довелося викликати самостійно. Хлопчика доправили до Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. За словами батьків, лікарі попередньо діагностували переломи трьох хребців, закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, забої та політравму.

Окремі запитання в родини виникли щодо реакції працівників навчального закладу. Батьки вважають, що адміністрація не забезпечила своєчасного надання медичної допомоги та не пояснила належним чином обставин травмування їхнього сина.

11 листопада в ліцеї, за словами батька побитого хлопця, відбулася зустріч за участю адміністрації, психолога та батьків дітей. Чоловік стверджує, що під час обговорення лунали звинувачення на адресу його сина, який нібито сам поводився агресивно. Родина не погоджується з такою версією та заявляє, що не отримала результатів роботи шкільної комісії. Наступного дня, ситуацію обговорювали в департаменті освіти Вінницької міської ради.

Наразі хлопчик перебуває в лікарні.

Всі учасники події встановлені. За цим фактом розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України (умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості).

В Україні побільшало звернень щодо булінгу05.09.26, 14:15 • 4960 переглядiв

Ольга Розгон

КриміналОсвіта
Школа
Національна поліція України
Вінниця