В Україні побільшало звернень щодо булінгу
Київ • УНН
Від початку 2026 року Омбудсман отримав 166 звернень щодо булінгу проти 191 за весь 2025-й. Оновлені правила діють із 11 серпня.
Станом на початок вересня 2026 року до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини надійшло вже 166 звернень щодо булінгу, тоді як за весь 2025 рік таких звернень було 191. Про це повідомив Омбудсман Дмитро Лубінець 5 вересня, передає УНН.
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"Розпочався новий навчальний рік. Важливо подбати про найважливіше — щоб кожна дитина почувалася в школі безпечно. Булінг - це проблема, яку не можна замовчувати чи сприймати як "звичайні дитячі конфлікти"", - вказав Омбудсман у соцмережах.
"У 2026 році до мене вже надійшло 166 звернень щодо булінгу. Для порівняння, у 2025 році - 191", - написав Лубінець.
Це означає, що в середньому торік на один місяць приходилися 15-16 звернень, або орієнтовно раз на 2 дні. Тоді як у підрахунку з початку 2026 року на місяць приходилося орієнтовно 20 звернень, або приблизно раз на півтора дня.
Омбудсман водночас зазначив, що "ці цифри не обов’язково означають, що таких випадків стало більше".
"Вони свідчать про інше: діти та батьки говорять про проблему, звертаються по допомогу, а отже - ми маємо чути їх і реагувати. Показовий випадок - звернення батька дітей із Житомирщини щодо систематичного булінгу з боку вчителя. Родина вже намагалася вирішити проблему на рівні школи, однак ситуація не змінилася", - додав Лубінець.
Він відкрив провадження та направив відповідні запити, і за результатами перевірки педагогу оголосили догану, а керівництву закладу наголосили на необхідності посилити контроль та не допускати подібних ситуацій у майбутньому.
Також омбудсман нагадав, що з 11 серпня 2026 року діють оновлені правила реагування на насильство та булінг у закладах освіти.
Детальніше розповів на інфографіці.
В Україні оновили підходи щодо булінгу та насильства в школах - що передбачається12.08.26, 15:43 • 6627 переглядiв