В Украине стало больше обращений по поводу буллинга

По состоянию на начало сентября 2026 года Уполномоченному Верховной Рады по правам человека поступило уже 166 обращений по поводу буллинга, тогда как за весь 2025 год таких обращений было 191. Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец 5 сентября, передает УНН.

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"Начался новый учебный год. Важно позаботиться о самом главном — чтобы каждый ребенок чувствовал себя в школе в безопасности. Буллинг — это проблема, о которой нельзя умалчивать или воспринимать ее как "обычные детские конфликты"", — указал омбудсмен в соцсетях.

"В 2026 году ко мне уже поступило 166 обращений по поводу буллинга. Для сравнения, в 2025 году — 191", — написал Лубинец.

Это означает, что в среднем в прошлом году на один месяц приходилось 15–16 обращений, или ориентировочно одно обращение раз в 2 дня. Тогда как в подсчете с начала 2026 года на месяц приходилось ориентировочно 20 обращений, или примерно одно обращение раз в полтора дня.

Омбудсмен одновременно отметил, что "эти цифры не обязательно означают, что таких случаев стало больше".

"Они свидетельствуют о другом: дети и родители говорят о проблеме, обращаются за помощью, а значит — мы должны слышать их и реагировать. Показательный случай — обращение отца детей из Житомирской области по поводу систематического буллинга со стороны учителя. Семья уже пыталась решить проблему на уровне школы, однако ситуация не изменилась", — добавил Лубинец.

Он открыл производство и направил соответствующие запросы, и по результатам проверки педагогу объявили выговор, а руководству учреждения указали на необходимость усилить контроль и не допускать подобных ситуаций в будущем.

Также омбудсмен напомнил, что с 11 августа 2026 года действуют обновленные правила реагирования на насилие и буллинг в учреждениях образования.

Подробнее рассказал в инфографике.

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