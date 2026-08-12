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В Украине обновили подходы к буллингу и насилию в школах - что предусматривается

Киев • УНН

 • 1330 просмотра

Минобразования утвердило обновлённые порядки реагирования на буллинг, введя единую комиссию и чёткие сроки. Факт буллинга теперь устанавливает только суд, а учреждения должны создать собственные системы предотвращения.

В Украине обновили подходы к буллингу и насилию в школах - что предусматривается

В Украине обновляют подходы к предотвращению и реагированию на буллинг и насилие в образовательных учреждениях, сообщили в Министерстве образования и науки в среду, пишет УНН.

Подробности

"Утверждены обновленные Порядок реагирования на случаи буллинга (травли) и Порядок применения мер воспитательного воздействия", — говорится в сообщении.

Обновление документов связано с изменениями в законодательстве в сфере защиты прав ребенка. В частности, подходы к определению буллинга согласованы с Законом Украины "Об охране детства" и общегосударственной системой реагирования на случаи насилия и жестокого обращения с детьми.

Что меняется

В МОН объяснили, что изменилось в обновленных порядках:

  1. Введена единая комиссия для рассмотрения случаев насилия и буллинга. Отныне вместо двух отдельных механизмов реагирования в образовательных учреждениях будет действовать единый подход: одна комиссия будет рассматривать все случаи насилия и жестокого обращения с детьми, в частности сообщения о буллинге. 
    1. Зафиксирован перечень признаков, которые могут свидетельствовать о насилии. Среди них экономическое давление (в частности, лишение имущества или препятствование доступу к образовательным услугам), психологическое насилие (оскорбления, угрозы, унижение, преследование, запугивание), нежелательное вербальное, невербальное или физическое поведение сексуального характера (жесты, шутки, прозвища, распространение материалов интимного содержания), а также любые нежелательные физические действия: от толкания до нанесения ударов. 
      1. Определены четкие сроки реагирования на сообщения о насилии. Руководитель образовательного учреждения должен рассмотреть сообщение в течение одних суток со дня его регистрации. Если выявлены признаки насилия, он обязан незамедлительно, но не позднее чем в течение трех часов, сообщить об этом Национальной полиции и службе по делам детей.
        1. Факт буллинга устанавливает только суд, а не комиссия. В свою очередь, комиссия оценивает обстоятельства случая, определяет потребности ребенка, организует необходимую поддержку и принимает решение, руководствуясь принципом наилучших интересов ребенка.
          1. Расширен круг лиц, на которых распространяется действие порядка. Если ранее документ касался только участников образовательного процесса, то теперь он охватывает более широкое понятие — участников коллектива, к которым относятся соискатели образования, работники образовательного учреждения и другие лица, привлеченные к образовательному процессу.
            1. Введен обязательный мониторинг выполнения решений комиссии. Если определенные меры не дают ожидаемого результата, комиссия должна пересмотреть их и, если необходимо, скорректировать.
              1. Усилены права ребенка при рассмотрении случаев насилия. Обновленный порядок гарантирует право ребенка быть выслушанным в соответствии с его возрастом и уровнем зрелости. Позиция ребенка обязательно фиксируется во время рассмотрения, а выслушивание проводится с участием родителей или их представителей и практического психолога либо социального педагога (или без родителей — с их письменного согласия).
                1. Уточнен критерий систематичности насилия. Насилие считается систематическим, если оно совершается два или более раз в течение 12 месяцев со дня регистрации сообщения о первом случае или со дня его совершения, даже если о первом случае официально не сообщали.
                  1. Каждое образовательное учреждение должно создать собственную систему предотвращения насилия. Образовательные учреждения должны утвердить внутреннее положение о предотвращении и противодействии насилию, определить ответственное лицо за прием и регистрацию сообщений, обеспечить различные каналы обращения и вести учет всех сообщений. В ближайшее время МОН предложит методические рекомендации, которые помогут внедрить эти изменения на практике.
                    1. Сообщить о насилии станет проще. Учебные заведения должны обеспечить несколько способов подачи сообщений, в частности по электронной почте, через телефонные линии или специальные ящики для письменных обращений. Кроме того, сообщения о возможных случаях насилия могут подаваться анонимно.

                      Ознакомиться с полным текстом приказа можно по ссылке.

                      Депутаты предлагают наказывать за буллинг в школах в течение года - детали законопроекта №1412708.05.26, 16:24 • 3171 просмотр

                      Юлия Шрамко

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