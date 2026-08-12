В Украине обновили подходы к буллингу и насилию в школах - что предусматривается
Киев • УНН
Минобразования утвердило обновлённые порядки реагирования на буллинг, введя единую комиссию и чёткие сроки. Факт буллинга теперь устанавливает только суд, а учреждения должны создать собственные системы предотвращения.
В Украине обновляют подходы к предотвращению и реагированию на буллинг и насилие в образовательных учреждениях, сообщили в Министерстве образования и науки в среду, пишет УНН.
Подробности
"Утверждены обновленные Порядок реагирования на случаи буллинга (травли) и Порядок применения мер воспитательного воздействия", — говорится в сообщении.
Обновление документов связано с изменениями в законодательстве в сфере защиты прав ребенка. В частности, подходы к определению буллинга согласованы с Законом Украины "Об охране детства" и общегосударственной системой реагирования на случаи насилия и жестокого обращения с детьми.
Что меняется
В МОН объяснили, что изменилось в обновленных порядках:
- Введена единая комиссия для рассмотрения случаев насилия и буллинга. Отныне вместо двух отдельных механизмов реагирования в образовательных учреждениях будет действовать единый подход: одна комиссия будет рассматривать все случаи насилия и жестокого обращения с детьми, в частности сообщения о буллинге.
- Зафиксирован перечень признаков, которые могут свидетельствовать о насилии. Среди них экономическое давление (в частности, лишение имущества или препятствование доступу к образовательным услугам), психологическое насилие (оскорбления, угрозы, унижение, преследование, запугивание), нежелательное вербальное, невербальное или физическое поведение сексуального характера (жесты, шутки, прозвища, распространение материалов интимного содержания), а также любые нежелательные физические действия: от толкания до нанесения ударов.
- Определены четкие сроки реагирования на сообщения о насилии. Руководитель образовательного учреждения должен рассмотреть сообщение в течение одних суток со дня его регистрации. Если выявлены признаки насилия, он обязан незамедлительно, но не позднее чем в течение трех часов, сообщить об этом Национальной полиции и службе по делам детей.
- Факт буллинга устанавливает только суд, а не комиссия. В свою очередь, комиссия оценивает обстоятельства случая, определяет потребности ребенка, организует необходимую поддержку и принимает решение, руководствуясь принципом наилучших интересов ребенка.
- Расширен круг лиц, на которых распространяется действие порядка. Если ранее документ касался только участников образовательного процесса, то теперь он охватывает более широкое понятие — участников коллектива, к которым относятся соискатели образования, работники образовательного учреждения и другие лица, привлеченные к образовательному процессу.
- Введен обязательный мониторинг выполнения решений комиссии. Если определенные меры не дают ожидаемого результата, комиссия должна пересмотреть их и, если необходимо, скорректировать.
- Усилены права ребенка при рассмотрении случаев насилия. Обновленный порядок гарантирует право ребенка быть выслушанным в соответствии с его возрастом и уровнем зрелости. Позиция ребенка обязательно фиксируется во время рассмотрения, а выслушивание проводится с участием родителей или их представителей и практического психолога либо социального педагога (или без родителей — с их письменного согласия).
- Уточнен критерий систематичности насилия. Насилие считается систематическим, если оно совершается два или более раз в течение 12 месяцев со дня регистрации сообщения о первом случае или со дня его совершения, даже если о первом случае официально не сообщали.
- Каждое образовательное учреждение должно создать собственную систему предотвращения насилия. Образовательные учреждения должны утвердить внутреннее положение о предотвращении и противодействии насилию, определить ответственное лицо за прием и регистрацию сообщений, обеспечить различные каналы обращения и вести учет всех сообщений. В ближайшее время МОН предложит методические рекомендации, которые помогут внедрить эти изменения на практике.
- Сообщить о насилии станет проще. Учебные заведения должны обеспечить несколько способов подачи сообщений, в частности по электронной почте, через телефонные линии или специальные ящики для письменных обращений. Кроме того, сообщения о возможных случаях насилия могут подаваться анонимно.
Ознакомиться с полным текстом приказа можно по ссылке.
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