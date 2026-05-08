Депутаты предлагают наказывать за буллинг в школах в течение года - детали законопроекта №14127

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №14127 об ответственности за буллинг в школе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу парламента.

Детали

Законопроект №14127 был получен Верховной Радой еще 17 октября прошлого года. Им предлагается увеличить срок наложения штрафа с трех месяцев до одного года со дня совершения правонарушения.

Анализ судебных дел по буллингу (травле) участника образовательного процесса показал, что на сегодняшний день существует проблема, заключающаяся в том, что часть дел о буллинге судами закрывается из-за истечения сроков наложения административного взыскания, иными словами истекает период, в течение которого лицо (обидчик) может быть привлечено к административной ответственности, что является следствием уклонения от установленной законодательством ответственности и в связи с этим может быть причиной для совершения таким лицом новых правонарушений - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также авторы законопроекта добавили, что сроки три месяца для наложения административного взыскания за буллинг являются слишком короткими. В то же время, сроки привлечения к административной ответственности не должны быть и слишком длинными, ведь все это время нарушитель будет оставаться фактически не наказанным и может продолжать травлю.

Напомним

В начале 2026 года в Украине вступил в силу закон №4609-IX, усиливающий меры безопасности в школах. Отныне в учреждениях среднего образования должны быть установлены тревожные кнопки, благодаря которым работники смогут оперативно вызвать правоохранителей в случае возникновения угрозы.