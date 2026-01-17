$43.180.08
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
12:29 • 4030 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
09:19 • 10412 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 21435 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 32337 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 31092 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 42114 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 26994 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 41793 перегляди
Суд призначив Тимошенку заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 35027 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
В Україні набув чинності закон про посилення заходів безпеки у школах: що він передбачає

Київ • УНН

 • 48 перегляди

В Україні набув чинності закон №4609-IX, що посилює заходи безпеки в школах, впроваджуючи тривожні кнопки та обмежуючи доступ. Документ також встановлює жорсткіші вимоги до працівників закладів освіти.

В Україні набув чинності закон про посилення заходів безпеки у школах: що він передбачає

В Україні набув чинності закон №4609-IX, який посилює заходи безпеки в школах. Документ зокрема впроваджує правила перебування на території та в приміщеннях закладів і встановлює жорсткіші вимоги до працівників. Про це повідомляє Верховна Рада, пише УНН.

Деталі

У закладах середньої освіти мають встановити тривожні кнопки, завдяки яким працівники зможуть оперативно викликати правоохоронців у випадку виникнення загрози.

Закон вимагає обов'язково огороджувати територію школи або чітко визначати її межі на місцевості. 

Крім того, доступ до закладу обмежують для людей, які:

  • перебувають у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння;
    • мають з собою небезпечні предмети чи речовини;
      • приходять із тваринами, за винятком собак-поводирів, яких використовують люди з інвалідністю.

        Також документ посилює вимоги до осіб, які працюють у школах або залучаються до освітнього процесу. На ці посади забороняють влаштовувати людей, які:

        • мають непогашену або незняту судимість;
          • визнанні винними у злочинах проти статевої свободи чи недоторканості;
            • притягувалися до відповідальності за домашнє насильство, булінг або невиконання обов'язків щодо виховання дітей.
              • посилення заходів безпеки в державних і комунальних школах фінансує їхній засновник. Кошти батьків чи учнів не мають залучати до реалізації положень закону.

                Нагадаємо

                Кабінет Міністрів України затвердив перелік небезпечних предметів і речовин, з якими заборонено перебувати на території та в приміщеннях українських шкіл. До списку увійшли зброя, вибухівка, наркотики, алкоголь та інші небезпечні предмети.

                Ольга Розгон

