В Україні набув чинності закон про посилення заходів безпеки у школах: що він передбачає
Київ • УНН
В Україні набув чинності закон №4609-IX, що посилює заходи безпеки в школах, впроваджуючи тривожні кнопки та обмежуючи доступ. Документ також встановлює жорсткіші вимоги до працівників закладів освіти.
В Україні набув чинності закон №4609-IX, який посилює заходи безпеки в школах. Документ зокрема впроваджує правила перебування на території та в приміщеннях закладів і встановлює жорсткіші вимоги до працівників. Про це повідомляє Верховна Рада, пише УНН.
Деталі
У закладах середньої освіти мають встановити тривожні кнопки, завдяки яким працівники зможуть оперативно викликати правоохоронців у випадку виникнення загрози.
Закон вимагає обов'язково огороджувати територію школи або чітко визначати її межі на місцевості.
Крім того, доступ до закладу обмежують для людей, які:
- перебувають у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння;
- мають з собою небезпечні предмети чи речовини;
- приходять із тваринами, за винятком собак-поводирів, яких використовують люди з інвалідністю.
Також документ посилює вимоги до осіб, які працюють у школах або залучаються до освітнього процесу. На ці посади забороняють влаштовувати людей, які:
- мають непогашену або незняту судимість;
- визнанні винними у злочинах проти статевої свободи чи недоторканості;
- притягувалися до відповідальності за домашнє насильство, булінг або невиконання обов'язків щодо виховання дітей.
- посилення заходів безпеки в державних і комунальних школах фінансує їхній засновник. Кошти батьків чи учнів не мають залучати до реалізації положень закону.
Нагадаємо
Кабінет Міністрів України затвердив перелік небезпечних предметів і речовин, з якими заборонено перебувати на території та в приміщеннях українських шкіл. До списку увійшли зброя, вибухівка, наркотики, алкоголь та інші небезпечні предмети.