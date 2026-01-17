В Україні набув чинності закон про посилення заходів безпеки у школах: що він передбачає

В Україні набув чинності закон №4609-IX, який посилює заходи безпеки в школах. Документ зокрема впроваджує правила перебування на території та в приміщеннях закладів і встановлює жорсткіші вимоги до працівників. Про це повідомляє Верховна Рада, пише УНН.

Деталі

У закладах середньої освіти мають встановити тривожні кнопки, завдяки яким працівники зможуть оперативно викликати правоохоронців у випадку виникнення загрози.

Закон вимагає обов'язково огороджувати територію школи або чітко визначати її межі на місцевості.

Крім того, доступ до закладу обмежують для людей, які:

перебувають у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння;

мають з собою небезпечні предмети чи речовини;

приходять із тваринами, за винятком собак-поводирів, яких використовують люди з інвалідністю.

Також документ посилює вимоги до осіб, які працюють у школах або залучаються до освітнього процесу. На ці посади забороняють влаштовувати людей, які:

мають непогашену або незняту судимість;

визнанні винними у злочинах проти статевої свободи чи недоторканості;

притягувалися до відповідальності за домашнє насильство, булінг або невиконання обов'язків щодо виховання дітей.

посилення заходів безпеки в державних і комунальних школах фінансує їхній засновник. Кошти батьків чи учнів не мають залучати до реалізації положень закону.

Нагадаємо

Кабінет Міністрів України затвердив перелік небезпечних предметів і речовин, з якими заборонено перебувати на території та в приміщеннях українських шкіл. До списку увійшли зброя, вибухівка, наркотики, алкоголь та інші небезпечні предмети.