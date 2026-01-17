В Украине вступил в силу закон об усилении мер безопасности в школах: что он предусматривает
Киев • УНН
В Украине вступил в силу закон №4609-IX, усиливающий меры безопасности в школах, внедряя тревожные кнопки и ограничивая доступ. Документ также устанавливает более жесткие требования к работникам учебных заведений.
В Украине вступил в силу закон №4609-IX, который усиливает меры безопасности в школах. Документ, в частности, внедряет правила пребывания на территории и в помещениях учреждений и устанавливает более жесткие требования к работникам. Об этом сообщает Верховная Рада, пишет УНН.
Детали
В учреждениях среднего образования должны установить тревожные кнопки, благодаря которым работники смогут оперативно вызвать правоохранителей в случае возникновения угрозы.
Закон требует обязательно ограждать территорию школы или четко определять ее границы на местности.
Кроме того, доступ в заведение ограничивают для людей, которые:
- находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
- имеют при себе опасные предметы или вещества;
- приходят с животными, за исключением собак-поводырей, которых используют люди с инвалидностью.
Также документ ужесточает требования к лицам, работающим в школах или привлекаемым к образовательному процессу. На эти должности запрещают устраивать людей, которые:
- имеют непогашенную или неснятую судимость;
- признаны виновными в преступлениях против половой свободы или неприкосновенности;
- привлекались к ответственности за домашнее насилие, буллинг или невыполнение обязанностей по воспитанию детей.
- усиление мер безопасности в государственных и коммунальных школах финансирует их учредитель. Средства родителей или учащихся не должны привлекаться к реализации положений закона.
Напомним
Кабинет Министров Украины утвердил перечень опасных предметов и веществ, с которыми запрещено находиться на территории и в помещениях украинских школ. В список вошли оружие, взрывчатка, наркотики, алкоголь и другие опасные предметы.