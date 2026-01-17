В Украине вступил в силу закон об усилении мер безопасности в школах: что он предусматривает

$43.180.08
50.320.20
ukenru
12:49 • 3760 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
12:29 • 6972 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
09:19 • 11775 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 23070 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 33793 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 31918 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 43747 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 27250 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 42055 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 35158 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Мариуполь погрузился во тьму: удар по подстанции вызвал массовый блэкаут17 января, 06:41 • 13827 просмотра
Маск требует от OpenAI и Microsoft до 134 миллиардов долларов компенсации17 января, 06:59 • 13162 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 14270 просмотра
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 12613 просмотра
Италия задержала судно с черным металлом из россии, нарушавшее санкцииPhotoVideo12:09 • 10097 просмотра
публикации
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 12666 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 43741 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16 января, 16:00 • 25458 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 57105 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 87665 просмотра
Актуальные люди
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Давид Арахамия
Дональд Трамп
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Черниговская область
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 14327 просмотра
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17 января, 03:45 • 14712 просмотра
Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замкеPhoto17 января, 00:47 • 13460 просмотра
Китайский Новый год: традиции и особенности празднованияPhoto16 января, 19:05 • 13227 просмотра
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода16 января, 10:34 • 24857 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Financial Times
Ракетный комплекс "Панцирь"

В Украине вступил в силу закон об усилении мер безопасности в школах: что он предусматривает

Киев • УНН

 • 1260 просмотра

В Украине вступил в силу закон №4609-IX, усиливающий меры безопасности в школах, внедряя тревожные кнопки и ограничивая доступ. Документ также устанавливает более жесткие требования к работникам учебных заведений.

В Украине вступил в силу закон об усилении мер безопасности в школах: что он предусматривает

В Украине вступил в силу закон №4609-IX, который усиливает меры безопасности в школах. Документ, в частности, внедряет правила пребывания на территории и в помещениях учреждений и устанавливает более жесткие требования к работникам. Об этом сообщает Верховная Рада, пишет УНН.

Детали

В учреждениях среднего образования должны установить тревожные кнопки, благодаря которым работники смогут оперативно вызвать правоохранителей в случае возникновения угрозы.

Закон требует обязательно ограждать территорию школы или четко определять ее границы на местности. 

Кроме того, доступ в заведение ограничивают для людей, которые:

  • находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
    • имеют при себе опасные предметы или вещества;
      • приходят с животными, за исключением собак-поводырей, которых используют люди с инвалидностью.

        Также документ ужесточает требования к лицам, работающим в школах или привлекаемым к образовательному процессу. На эти должности запрещают устраивать людей, которые:

        • имеют непогашенную или неснятую судимость;
          • признаны виновными в преступлениях против половой свободы или неприкосновенности;
            • привлекались к ответственности за домашнее насилие, буллинг или невыполнение обязанностей по воспитанию детей.
              • усиление мер безопасности в государственных и коммунальных школах финансирует их учредитель. Средства родителей или учащихся не должны привлекаться к реализации положений закона.

                Напомним

                Кабинет Министров Украины утвердил перечень опасных предметов и веществ, с которыми запрещено находиться на территории и в помещениях украинских школ. В список вошли оружие, взрывчатка, наркотики, алкоголь и другие опасные предметы.

                Ольга Розгон

                ОбществоОбразование
                Животные
                Государственный бюджет
                Верховная Рада
                Украина