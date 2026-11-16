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В Виннице 10-летний мальчик попал в больницу с переломами трёх позвонков после избиения в лицее

Киев • УНН

 • 862 просмотра

Мальчик получил переломы трёх позвонков и другие травмы после конфликта со сверстниками. Полиция начала расследование.

В Виннице 10-летний мальчик попал в больницу с переломами трёх позвонков после избиения в лицее

В Виннице 10 ноября в полицию обратился отец 10-летнего мальчика. Мужчина сообщил, что накануне в помещении лицея двое сверстников его сына нанесли последнему телесные повреждения. Об этом сообщает полиция Винницкой области, пишет УНН.

Детали

Отец мальчика утверждает, что до приезда семьи скорую помощь не вызвали, поэтому медиков пришлось вызывать самостоятельно. Мальчика доставили в Винницкую областную детскую клиническую больницу. По словам родителей, врачи предварительно диагностировали переломы трёх позвонков, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы и политравму.

Отдельные вопросы у семьи возникли относительно реакции работников учебного заведения. Родители считают, что администрация не обеспечила своевременное оказание медицинской помощи и должным образом не объяснила обстоятельства травмирования их сына.

11 ноября в лицее, по словам отца избитого мальчика, состоялась встреча с участием администрации, психолога и родителей детей. Мужчина утверждает, что во время обсуждения звучали обвинения в адрес его сына, который якобы сам вёл себя агрессивно. Семья не согласна с такой версией и заявляет, что не получила результатов работы школьной комиссии. На следующий день ситуацию обсуждали в департаменте образования Винницкого городского совета.

В настоящее время мальчик находится в больнице.

Все участники происшествия установлены. По этому факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины (умышленное телесное повреждение средней тяжести).

В Украине стало больше обращений по поводу буллинга05.09.26, 14:15 • 4962 просмотра

Ольга Розгон

Криминал и ЧПОбразование
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Винница