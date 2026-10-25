У Вінниці завершили розбір завалів після російської атаки – кількість постраждалих зросла до 7

У Вінниці рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів житлового будинку, який постраждав унаслідок ранкової російської атаки. Кількість постраждалих зросла до 7 осіб. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.

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За інформацією рятувальників, під завалами будинку не виявили загиблих або травмованих людей.

Із 7 постраждалих двох госпіталізували. Інформацію про їхній стан наразі не уточнюють.

Психологиня ДСНС надала допомогу 17 людям, які постраждали від наслідків російського удару.

Загалом до аварійно-рятувальних робіт залучили 63 рятувальників та 14 одиниць спеціальної техніки.

У Вінниці російський дрон атакував житловий будинок: рятувальники розбирають завали