У Вінниці завершили розбір завалів після російської атаки – кількість постраждалих зросла до 7
Київ • УНН
У Вінниці завершили розбір завалів житлового будинку після російської атаки. Двох із семи постраждалих госпіталізували.
У Вінниці рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів житлового будинку, який постраждав унаслідок ранкової російської атаки. Кількість постраждалих зросла до 7 осіб. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.
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За інформацією рятувальників, під завалами будинку не виявили загиблих або травмованих людей.
Із 7 постраждалих двох госпіталізували. Інформацію про їхній стан наразі не уточнюють.
Психологиня ДСНС надала допомогу 17 людям, які постраждали від наслідків російського удару.
Загалом до аварійно-рятувальних робіт залучили 63 рятувальників та 14 одиниць спеціальної техніки.
У Вінниці російський дрон атакував житловий будинок: рятувальники розбирають завали25.10.26, 09:50 • 10470 переглядiв