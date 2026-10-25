В Виннице завершили разбор завалов после российской атаки — число пострадавших возросло до 7
Киев • УНН
В Виннице завершили разбор завалов жилого дома после российской атаки. Двоих из семи пострадавших госпитализировали.
В Виннице спасатели завершили аварийно-спасательные работы и разбор завалов жилого дома, пострадавшего в результате утренней российской атаки. Число пострадавших возросло до 7 человек. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.
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По информации спасателей, под завалами дома не обнаружили погибших или травмированных людей.
Из 7 пострадавших двоих госпитализировали. Информацию об их состоянии пока не уточняют.
Психолог ГСЧС оказала помощь 17 людям, пострадавшим от последствий российского удара.
Всего к аварийно-спасательным работам привлекли 63 спасателя и 14 единиц специальной техники.
В Виннице российский дрон атаковал жилой дом: спасатели разбирают завалы25.10.26, 09:50 • 10425 просмотров