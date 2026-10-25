Підтримував війну проти України і був ультраправим: у росії помер репер міша маваші

У росії помер реп-виконавець михайло ніц, більш відомий за сценічним псевдонімом "міша маваші". Він активно підтримував збройну агресію проти України і стояв біля витоків ультраправого руху "Північна людина". Про це повідомили "медіа" держави-агресора, передає УНН.

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За попередніми даними, причиною смерті став "нещасний випадок". На той момент виконавцю був 41 рік. Точна причина смерті невідома, але не виключається версія самогубства чи вбивства.

Хто такий міша маваші

михайло ніц став відомим на початку 2010-х як репер із правими поглядами. Він пропагував здоровий спосіб життя, заняття спортом та патріотизм. Його повчальний стиль став приводом для глузувань в інтернет-спільнотах.

За його словами, у 2016 році через депресію та глузування в інтернеті у нього виникла залежність від седативних препаратів, які він купував в аптеках. Після цього репера відправили на лікування до реабілітаційного центру.

У 2022 році Маваші підтримав російське вторгнення в Україну та заснував ультраправий рух "Північна людина", заявленою метою якого стало "збереження та популяризація культури росіян та інших слов’янських народів".

Нагадаємо

На початку жовтня у росії помер Анатолій Кашпіровський. Йому було 87 років. Причиною смерті, як повідомляли російські "медіа", стала гостра серцева недостатність.

Його тіло згодом доставили до Вінниці через Туреччину та Польщу.