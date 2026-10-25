Підтримував війну проти України і був ультраправим: у росії помер репер міша маваші

$45.0550.44
ukenru
Ексклюзив
13:58 • 84 перегляди
Що таке Spina bifida та чи існують методи запобігання – пояснює лікар
11:55 • 10269 перегляди
Виробляє акумулятори для військ рф: ракети влучили по заводу "Енергія" в єльціPhotoVideo
10:55 • 13506 перегляди
Українці відчувають зраду через політику Трампа щодо росії: США фактично допомагають москві - NYT
Ексклюзив
10:39 • 16359 перегляди
Гороскоп на 26 жовтня - 1 листопада: кому доведеться ухвалювати важливі рішення, а кого чекають зміни в особистому житті
08:27 • 21817 перегляди
Іран готовий відкрити Ормузьку протоку після скасування блокади США - AP
25 жовтня, 07:31 • 18790 перегляди
Трамп хоче мати бізнес з Україною та росією одночасно після війни
25 жовтня, 00:26 • 37899 перегляди
Україна перейшла на зимовий час: годинники перевели на годину назад
24 жовтня, 21:28 • 42805 перегляди
росія вдарила реактивним дроном по Харкову: є загиблий
24 жовтня, 20:34 • 33797 перегляди
Україна фізично не може використовувати Starlink для далекобійних ударів - "Флеш" відповів МаскуPhoto
24 жовтня, 15:37 • 42834 перегляди
У Києві сталася стрілянина, є загиблий та поранений
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+14°
3.5м/с
76%
754мм
Популярнi новини
Винищувач США перехопив літак, який пролетів поряд із резиденцією Трампа25 жовтня, 04:30 • 18349 перегляди
Удар по Запоріжжю: горить торговельний об'єктPhoto25 жовтня, 04:59 • 4774 перегляди
Обама назвав адміністрацію Трампа прикладом небаченої некомпетентності25 жовтня, 06:03 • 12495 перегляди
Трамп ризикує втратити Конгрес, а республіканці шукають наступника - The Guardian25 жовтня, 06:59 • 10239 перегляди
Підтримка України розділила схід і захід Німеччини: скільки німців виступають за військову допомогу08:43 • 6858 перегляди
Публікації
Що таке Spina bifida та чи існують методи запобігання – пояснює лікар
Ексклюзив
13:58 • 100 перегляди
Гороскоп на 26 жовтня - 1 листопада: кому доведеться ухвалювати важливі рішення, а кого чекають зміни в особистому житті
Ексклюзив
10:39 • 16366 перегляди
7 оберегів для дому: які символи, за народними повір'ями, приваблюють достаток і захищають від негараздів24 жовтня, 10:00 • 55090 перегляди
Держава компенсуватиме до 80% воєнних збитків цивільному судноплавству: хто отримає кошти та як подати заяву23 жовтня, 19:29 • 74588 перегляди
Укриття у школах і дитсадках тепер не для всіх: кому дозволять ховатися від обстрілів23 жовтня, 12:22 • 69470 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ілон Маск
Джо Байден
Марко Рубіо
Барак Обама
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Харків
Київська область
Реклама
УНН Lite
alyona alyona зробила операцію зі зменшення шлунка та пояснила, чому наважилася на хірургічне втручанняPhoto24 жовтня, 17:07 • 32038 перегляди
Дрейк відсвяткував 40-річчя з виступом Backstreet Boys і подарунками для гостей24 жовтня, 15:56 • 33025 перегляди
Квентін Тарантіно показав перші 17 хвилин продовження “Одного разу в Голлівуді”Video24 жовтня, 13:31 • 37698 перегляди
Арнольд Шварценеггер позмагався із сином у вирізанні гарбузів до ГелловінуPhoto24 жовтня, 10:41 • 42415 перегляди
Японія вводить історичні зміни для 1500-річної імператорської монархії 24 жовтня, 09:10 • 43510 перегляди
Актуальне
Starlink
Техніка
The New York Times
The Guardian
Шахед-136

Підтримував війну проти України і був ультраправим: у росії помер репер міша маваші

Київ • УНН

 • 382 перегляди

У росії помер 41-річний репер михайло ніц. Точна причина смерті невідома, серед версій - самогубство чи вбивство.

Підтримував війну проти України і був ультраправим: у росії помер репер міша маваші

У росії помер реп-виконавець михайло ніц, більш відомий за сценічним псевдонімом "міша маваші". Він активно підтримував збройну агресію проти України і стояв біля витоків ультраправого руху "Північна людина". Про це повідомили "медіа" держави-агресора, передає УНН.

Деталі

За попередніми даними, причиною смерті став "нещасний випадок". На той момент виконавцю був 41 рік. Точна причина смерті невідома, але не виключається версія самогубства чи вбивства.

Хто такий міша маваші

михайло ніц став відомим на початку 2010-х як репер із правими поглядами. Він пропагував здоровий спосіб життя, заняття спортом та патріотизм. Його повчальний стиль став приводом для глузувань в інтернет-спільнотах.

За його словами, у 2016 році через депресію та глузування в інтернеті у нього виникла залежність від седативних препаратів, які він купував в аптеках. Після цього репера відправили на лікування до реабілітаційного центру.

У 2022 році Маваші підтримав російське вторгнення в Україну та заснував ультраправий рух "Північна людина", заявленою метою якого стало "збереження та популяризація культури росіян та інших слов’янських народів".

Нагадаємо

На початку жовтня у росії помер Анатолій Кашпіровський. Йому було 87 років. Причиною смерті, як повідомляли російські "медіа", стала гостра серцева недостатність.

Його тіло згодом доставили до Вінниці через Туреччину та Польщу.

Євген Устименко

Світ
російська пропаганда
Війна в Україні
Аптека
Туреччина
Україна
Вінниця
Польща