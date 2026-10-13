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Везли через Туреччину та Польщу - "телевізійного цілителя" Анатолія Кашпіровського поховали у Вінниці

Київ • УНН

 • 1904 перегляди

Тіло Анатолія Кашпіровського доставили до Вінниці через Туреччину та Польщу. Його поховали на Центральному кладовищі поруч із рідними.

Везли через Туреччину та Польщу - "телевізійного цілителя" Анатолія Кашпіровського поховали у Вінниці
Анатолій Кашпіровський

Анатолія Кашпіровського поховали в Україні. За даними російського Telegram-каналу Shot, тіло "телевізійного цілителя" доставили до Вінниці сьогодні транзитом через Туреччину та Польщу, передає УНН.

Деталі

На похороні "мага та цілителя" були присутні його найближчі.

За даними Shot, невизнаний син Кашпіровського Олексій Фуштей разом з іншим сином Сергієм зажадали від дружини мага Гулізар Чалбашової розкрити деталі останніх днів його життя — у них виникли питання стосовно лікування та встановленої причини смерті.

Інформацію про поховання Кашпіровського у Вінниці також підтвердило "Суспільне". За інформацією видання, "телевізійного цілителя" поховали на Центральному кладовищі у Вінниці, де також розташовані могили його батьків Михайла та Ядвіги й доньки Олени.

Нагадаємо

Анатолій Кашпіровський помер 3 жовтня. Йому було 87 років. Причиною смерті, як повідомляли росЗМІ, стала гостра серцева недостатність. За кілька місяців до цього у головного мага СРСР виявили злоякісну пухлину.

Антоніна Туманова

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