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У росії заявили про смерть Анатолія Кашпіровського, який "лікував" через телевізор

Київ • УНН

 • 628 перегляди

У росії повідомили про смерть 87-річного Анатолія Кашпіровського. Причину смерті уточнюють; торік він лікувався від онкології.

У росії заявили про смерть Анатолія Кашпіровського, який "лікував" через телевізор

У росії заявили про смерть Анатолія Кашпіровського, психотерапевта, який став відомим наприкінці 1980-х завдяки так званим телесеансам психотерапії. Про це 3 жовтня повідомили росЗМІ та телеграм-канали, пише УНН.

Деталі

"Помер Анатолій Кашпіровський. Йому було 87 років", - зазначили росЗМІ.

Причина смерті, як зазначається, уточнюється.

Торік у жовтні росЗМІ повідомляли, що Анатолія Кашпіровського було госпіталізовано до клінік у столиці рф через загострення онкологічного захворювання. У клініці він мав проходити курс променевої терапії.

Що відомо про Кашпіровського

Анатолій Кашпіровський - радянський психотерапевт. Він народився 11 серпня 1939 року в селі Ставниця Летичівського району Хмельницької області в Україні. Здобув широку популярність наприкінці 1980-х років завдяки телепередачам, під час яких він, як стверджувалося, проводив сеанси "зцілення" телеглядачів. Популярність прийшла до нього в 1988 році, коли він провів сеанс дистанційного лікування однієї жінки. 1993 року його було обрано депутатом державної думи рф I скликання від "лдпр".

Як зазначають росЗМІ, методика Кашпіровського полягала в тому, що людина, перебуваючи під гіпнозом, нібито вивчала можливості свого організму і лікувала себе самостійно. У 2024 році в російській академії наук методи Кашпіровського назвали "абсолютною лженаукою".

Юлія Шрамко

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