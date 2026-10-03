У росії заявили про смерть Анатолія Кашпіровського, який "лікував" через телевізор
Київ • УНН
У росії повідомили про смерть 87-річного Анатолія Кашпіровського. Причину смерті уточнюють; торік він лікувався від онкології.
У росії заявили про смерть Анатолія Кашпіровського, психотерапевта, який став відомим наприкінці 1980-х завдяки так званим телесеансам психотерапії. Про це 3 жовтня повідомили росЗМІ та телеграм-канали, пише УНН.
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"Помер Анатолій Кашпіровський. Йому було 87 років", - зазначили росЗМІ.
Причина смерті, як зазначається, уточнюється.
Торік у жовтні росЗМІ повідомляли, що Анатолія Кашпіровського було госпіталізовано до клінік у столиці рф через загострення онкологічного захворювання. У клініці він мав проходити курс променевої терапії.
Що відомо про Кашпіровського
Анатолій Кашпіровський - радянський психотерапевт. Він народився 11 серпня 1939 року в селі Ставниця Летичівського району Хмельницької області в Україні. Здобув широку популярність наприкінці 1980-х років завдяки телепередачам, під час яких він, як стверджувалося, проводив сеанси "зцілення" телеглядачів. Популярність прийшла до нього в 1988 році, коли він провів сеанс дистанційного лікування однієї жінки. 1993 року його було обрано депутатом державної думи рф I скликання від "лдпр".
Як зазначають росЗМІ, методика Кашпіровського полягала в тому, що людина, перебуваючи під гіпнозом, нібито вивчала можливості свого організму і лікувала себе самостійно. У 2024 році в російській академії наук методи Кашпіровського назвали "абсолютною лженаукою".