В россии заявили о смерти Анатолия Кашпировского, психотерапевта, который стал известен в конце 1980-х благодаря так называемым телесеансам психотерапии. Об этом 3 октября сообщили росСМИ и телеграм-каналы, пишет УНН.

Детали

"Умер Анатолий Кашпировский. Ему было 87 лет", — отметили росСМИ.

Причина смерти, как сообщается, уточняется.

В прошлом году в октябре росСМИ сообщали, что Анатолий Кашпировский был госпитализирован в клиники в столице рф из-за обострения онкологического заболевания. В клинике он должен был пройти курс лучевой терапии.

Что известно о Кашпировском

Анатолий Кашпировский — советский психотерапевт. Он родился 11 августа 1939 года в селе Ставница Летичевского района Хмельницкой области в Украине. Получил широкую популярность в конце 1980-х годов благодаря телепередачам, во время которых он, как утверждалось, проводил сеансы "исцеления" телезрителей. Популярность пришла к нему в 1988 году, когда он провёл сеанс дистанционного лечения одной женщины. В 1993 году он был избран депутатом государственной думы рф I созыва от "лдпр".

Как отмечают росСМИ, методика Кашпировского заключалась в том, что человек, находясь под гипнозом, якобы изучал возможности своего организма и лечил себя самостоятельно. В 2024 году в российской академии наук методы Кашпировского назвали "абсолютной лженаукой".