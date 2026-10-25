Поддерживал войну против Украины и был ультраправым: в россии умер рэпер миша маваши
Киев • УНН
В России умер 41-летний рэпер михаил ниц. Точная причина смерти неизвестна, среди версий - самоубийство или убийство.
В россии умер рэп-исполнитель михаил ниц, более известный под сценическим псевдонимом "миша маваши". Он активно поддерживал вооружённую агрессию против Украины и стоял у истоков ультраправого движения "северный человек". Об этом сообщили "медиа" государства-агрессора, передаёт УНН.
Детали
По предварительным данным, причиной смерти стал "несчастный случай". На тот момент исполнителю был 41 год. Точная причина смерти неизвестна, однако не исключается версия самоубийства или убийства.
Кто такой миша маваши
михаил ниц стал известен в начале 2010-х как рэпер с правыми взглядами. Он пропагандировал здоровый образ жизни, занятия спортом и патриотизм. Его поучительный стиль стал поводом для насмешек в интернет-сообществах.
По его словам, в 2016 году из-за депрессии и насмешек в интернете у него возникла зависимость от седативных препаратов, которые он покупал в аптеках. После этого рэпера отправили на лечение в реабилитационный центр.
В 2022 году маваши поддержал российское вторжение в Украину и основал ультраправое движение "северный человек", заявленной целью которого стало "сохранение и популяризация культуры русских и других славянских народов".
Напомним
В начале октября в россии умер Анатолий Кашпировский. Ему было 87 лет. Причиной смерти, как сообщали российские "медиа", стала острая сердечная недостаточность.
Его тело впоследствии доставили в Винницу через Турцию и Польшу.