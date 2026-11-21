У Дніпрі запроваджені екстрені відключення, у Вінниці пошкоджено енергооб’єкт
Київ • УНН
На Дніпропетровщині діють екстрені відключення за командою Укренерго. У Вінниці після атаки пошкоджено енергооб’єкт, триває відновлення.
У частині Дніпропетровської області запроваджені екстрені відключення, а також у Вінниці пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури, внаслідок чого є відключення електроенергії. Про це передає УНН з посиланням на ДТЕК та Вінницьку ОВА.
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В частині Дніпропетровщини за командою Укренерго запроваджені екстрені відключення. Екстрені відключення діють у Дніпрі, а також Дніпровському, Самарівському, Павлоградському та Камʼянському районах
У компанії нагадали, що під час екстрених відключень графіки не діють.
Начальниця Вінницької ОВА Наталія Заболотна також повідомила, що внаслідок ворожої атаки у Вінниці пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. У місті є відключення електроенергії.
Бригади енергетиків уже працюють над відновленням електропостачання.
Нагадаємо
21 листопада для промисловості та всіх споживачів діятимуть графіки обмежень і погодинних відключень. Без світла можуть залишати від 6 до 12 годин.