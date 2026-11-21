У частині Дніпропетровської області запроваджені екстрені відключення, а також у Вінниці пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури, внаслідок чого є відключення електроенергії. Про це передає УНН з посиланням на ДТЕК та Вінницьку ОВА.

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В частині Дніпропетровщини за командою Укренерго запроваджені екстрені відключення. Екстрені відключення діють у Дніпрі, а також Дніпровському, Самарівському, Павлоградському та Камʼянському районах - повідомили у ДТЕК.

У компанії нагадали, що під час екстрених відключень графіки не діють.

Начальниця Вінницької ОВА Наталія Заболотна також повідомила, що внаслідок ворожої атаки у Вінниці пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. У місті є відключення електроенергії.

Бригади енергетиків уже працюють над відновленням електропостачання.

Нагадаємо

21 листопада для промисловості та всіх споживачів діятимуть графіки обмежень і погодинних відключень. Без світла можуть залишати від 6 до 12 годин.