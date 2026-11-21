В части Днепропетровской области введены экстренные отключения, а также в Виннице повреждён объект энергетической инфраструктуры, в результате чего имеются отключения электроэнергии. Об этом передаёт УНН со ссылкой на ДТЭК и Винницкую ОВА.

Детали

В части Днепропетровщины по команде Укрэнерго введены экстренные отключения. Экстренные отключения действуют в Днепре, а также в Днепровском, Самаровском, Павлоградском и Каменском районах - сообщили в ДТЭК.

В компании напомнили, что во время экстренных отключений графики не действуют.

Начальница Винницкой ОВА Наталья Заболотная также сообщила, что в результате вражеской атаки в Виннице повреждён объект энергетической инфраструктуры. В городе имеются отключения электроэнергии.

Бригады энергетиков уже работают над восстановлением электроснабжения.

Напомним

21 ноября для промышленности и всех потребителей будут действовать графики ограничений и почасовых отключений. Без света могут оставлять от 6 до 12 часов.