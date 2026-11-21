В Днепре введены экстренные отключения, в Виннице повреждён энергообъект
Киев • УНН
В Днепропетровской области действуют экстренные отключения по команде "Укрэнерго". В Виннице после атаки повреждён энергообъект, продолжается восстановление.
В части Днепропетровской области введены экстренные отключения, а также в Виннице повреждён объект энергетической инфраструктуры, в результате чего имеются отключения электроэнергии. Об этом передаёт УНН со ссылкой на ДТЭК и Винницкую ОВА.
Детали
В части Днепропетровщины по команде Укрэнерго введены экстренные отключения. Экстренные отключения действуют в Днепре, а также в Днепровском, Самаровском, Павлоградском и Каменском районах
В компании напомнили, что во время экстренных отключений графики не действуют.
Начальница Винницкой ОВА Наталья Заболотная также сообщила, что в результате вражеской атаки в Виннице повреждён объект энергетической инфраструктуры. В городе имеются отключения электроэнергии.
Бригады энергетиков уже работают над восстановлением электроснабжения.
Напомним
21 ноября для промышленности и всех потребителей будут действовать графики ограничений и почасовых отключений. Без света могут оставлять от 6 до 12 часов.