Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц попередив, що амбіції москви виходять за межі України, і пообіцяв продовжувати військову підтримку України. Про це УНН пише з посиланням на Bloomberg.

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"росія точно знає, чого хоче, і росія хоче більше, ніж Україна", – сказав Мерц у середу в Берліні, коли законодавці обговорювали бюджет на 2027 рік. "Будь-хто, хто цього не розуміє, або не розуміє світ таким, яким він є, або переслідує зовсім інший порядок денний – той, що суперечить свободі, відкритості та ліберальним цінностям цієї країни", - зазначив він.

Мерц, пише видання, націлився на ультраправу "Альтернативу для Німеччини", або AfD, найбільшу опозиційну партію, яка лідирує в національних опитуваннях, яка виступає за потепліші зв'язки з москвою та хоче припинити німецьку військову допомогу Україні.

Мерц, як цитує The Guardian, попередив, що "росія ескалює напруженість у Балтійському регіоні, Польщі, Чорному морі та навіть у космосі".

"Вона ескалює у величезних масштабах – зокрема тут, у межах наших власних кордонів, навіть ціною людських життів. Така ситуація, пані та панове. І саме тому ми, як європейці, повинні – і будемо – встановлювати чіткі кордони для росії".

Він постійно повертався до свого головного послання: "Підтримуючи Україну, ми підтримуємо та захищаємо себе".

"Це правда в тому сенсі, який, можливо, ще не повністю зрозумілий багатьом у нашій країні", – наголосив він.

Мерц, говорячи про зустріч Коаліції охочих у Берліні минулого тижня, вказав, що делегація США була "мені здалося, цілком очевидно здивована тим, наскільки єдними… є європейці в цьому питанні".

"Саме ця рішучість, пані та панове, дозволяє обережний оптимізм щодо перспективи миру – справжнього миру", – зазначив він.

Зі скороченням підтримки США за президентства Дональда Трампа, Європа, зазначає Bloomberg, взяла на себе більшу частку фінансування України, на тлі того, як війна наближається до п'ятирічної позначки. Лідери ЄС розглядають пропозицію Європейської комісії щодо мобілізації до 45 мільярдів євро (49 мільярдів доларів) додаткової підтримки на 2027 рік.

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Німеччина надала або виділила майже 58 мільярдів євро військового фінансування з моменту повномасштабного вторгнення росії та виділила 11,6 мільярда євро для України в бюджеті на наступний рік. AfD та ліва партія Linke виступають проти поставок зброї, тоді як громадська підтримка послабилася. Лише 46% німців, опитаних у вересні, висловилися за військову допомогу, а 53% – проти.

Тим не менш, Мерц та міністр фінансів Ларс Клінгбайль залишаються відданими підтримці Україні. Мерц навів минулотижневу берлінську зустріч Коаліції охочих як доказ європейської єдності та рішучості. Ця зустріч відбулася через кілька годин після зустрічі Трампа з путіним та главою Китаю Сі Цзіньпіном у Китаї, де Трамп назвав російського лідера "моїм другом".

Мерц, пише The Guardian, також торкнувся питання саміту ЄС цього тижня, який розпочнеться 26 листопада, та ймовірних суперечливих переговорів щодо наступного бюджету ЄС.

Він спростовував "враження", що, на його думку, Німеччина витрачає забагато на внески до ЄС.

Але Мерц вказав, що "наполягає на тому, щоб ми обмежили та зосередили наші витрати на тому, що справді зміцнює Європу сьогодні", зокрема на безпеці та конкурентоспроможності.

Досить пристрасно захищаючи європейську інтеграцію, він зазначив, що лише такі цілеспрямовані витрати дадуть Європі "гарантію того, що ми не просто станемо іграшкою в цьому світі, а й матимемо свою роль у його формуванні".

Підсумовуючи, Мерц повторив свою попередню думку про те, що Німеччина стикається з серйозними викликами, які занадто довго залишалися невирішеними, і тому один бюджет "далеко не вирішує всі наші проблеми", але зазначив, що "ми почали змінювати курс", оскільки економічні показники починають покращуватися.

Він заявив, що Німеччина "надто довго нехтує фундаментальними питаннями" щодо оборони, інфраструктури, демографічних змін та економіки, а також про необхідність термінового вирішення цих питань.

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