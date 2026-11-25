Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил, что амбиции москвы выходят за пределы Украины, и пообещал продолжать военную поддержку Украины. Об этом УНН пишет со ссылкой на Bloomberg.

Детали

"россия точно знает, чего хочет, и россия хочет большего, чем Украина", – сказал Мерц в среду в Берлине, когда законодатели обсуждали бюджет на 2027 год. "Любой, кто этого не понимает, либо не понимает мир таким, каков он есть, либо преследует совершенно другую повестку – ту, что противоречит свободе, открытости и либеральным ценностям этой страны", – отметил он.

Мерц, пишет издание, нацелился на ультраправую "Альтернативу для Германии", или AfD, крупнейшую оппозиционную партию, которая лидирует в национальных опросах, выступает за более теплые отношения с москвой и хочет прекратить немецкую военную помощь Украине.

Мерц, как цитирует The Guardian, предупредил, что "россия эскалирует напряженность в Балтийском регионе, Польше, Черном море и даже в космосе".

"Она эскалирует в огромных масштабах – в частности здесь, в пределах наших собственных границ, даже ценой человеческих жизней. Такова ситуация, дамы и господа. И именно поэтому мы, как европейцы, должны – и будем – устанавливать четкие границы для россии".

Он постоянно возвращался к своему главному посланию: "Поддерживая Украину, мы поддерживаем и защищаем себя".

"Это правда в том смысле, который, возможно, еще не полностью понятен многим в нашей стране", – подчеркнул он.

Мерц, говоря о встрече Коалиции желающих в Берлине на прошлой неделе, указал, что делегация США была "как мне показалось, совершенно очевидно удивлена тем, насколько едины… европейцы в этом вопросе".

"Именно эта решимость, дамы и господа, позволяет сохранять осторожный оптимизм относительно перспективы мира – настоящего мира", – отметил он.

С сокращением поддержки США при президентстве Дональда Трампа Европа, отмечает Bloomberg, взяла на себя большую долю финансирования Украины на фоне того, как война приближается к пятилетней отметке. Лидеры ЕС рассматривают предложение Европейской комиссии о мобилизации до 45 миллиардов евро (49 миллиардов долларов) дополнительной поддержки на 2027 год.

В ЕС официально предложили новый кредит до €45 млрд для Украины - каковы условия и при чём здесь репарации рф

Германия предоставила или выделила почти 58 миллиардов евро военного финансирования с момента полномасштабного вторжения россии и заложила 11,6 миллиарда евро для Украины в бюджете на следующий год. AfD и левая партия Linke выступают против поставок оружия, тогда как общественная поддержка ослабла. Лишь 46% немцев, опрошенных в сентябре, высказались за военную помощь, а 53% – против.

Тем не менее Мерц и министр финансов Ларс Клингбайль остаются приверженными поддержке Украины. Мерц привел состоявшуюся на прошлой неделе берлинскую встречу Коалиции желающих как доказательство европейского единства и решимости. Эта встреча состоялась через несколько часов после встречи Трампа с путиным и главой Китая Си Цзиньпином в Китае, где Трамп назвал российского лидера "моим другом".

Мерц, пишет The Guardian, также затронул вопрос саммита ЕС на этой неделе, который начнется 26 ноября, и вероятных спорных переговоров по следующему бюджету ЕС.

Он опроверг "впечатление", что, по его мнению, Германия слишком много тратит на взносы в ЕС.

Но Мерц указал, что "настаивает на том, чтобы мы ограничили и сосредоточили наши расходы на том, что действительно укрепляет Европу сегодня", в частности на безопасности и конкурентоспособности.

Достаточно страстно защищая европейскую интеграцию, он отметил, что только такие целенаправленные расходы дадут Европе "гарантию того, что мы не просто станем игрушкой в этом мире, но и будем играть свою роль в его формировании".

Подводя итог, Мерц повторил свою прежнюю мысль о том, что Германия сталкивается с серьезными вызовами, которые слишком долго оставались нерешенными, и поэтому один бюджет "далеко не решает всех наших проблем", но отметил, что "мы начали менять курс", поскольку экономические показатели начинают улучшаться.

Он заявил, что Германия "слишком долго пренебрегает фундаментальными вопросами" обороны, инфраструктуры, демографических изменений и экономики, а также отметил необходимость срочного решения этих вопросов.

Мерц угрожает заблокировать бюджет ЕС, если все страны не согласятся финансировать Украину — FT