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В четвер нидерландский орган по защите персональных данных (AP) посоветовал потребителям воздержаться от приобретения «умных» очков — устройств с камерами и технологиями искусственного интеллекта (ИИ). После анализа шести моделей, представленных на рынке Нидерландов, ведомство пришло к выводу, что они представляют опасность как для самих пользователей, так и для окружающих, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Хотя AP имеет полномочия налагать штрафы на компании за незаконную обработку персональных данных, ведомство не может самостоятельно ввести полный запрет на такие очки — этот вопрос относится к компетенции органов, отвечающих за безопасность продукции. Эта рекомендация появилась в то время, когда регулятор готовится получить более широкие полномочия в соответствии с Законом ЕС об искусственном интеллекте (EU AI Act). Это может предоставить ведомству больше влияния на регулирование потребительских товаров, использующих технологии ИИ.

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По словам представителей агентства, проблемы, связанные с такими очками, выходят за рамки вопросов конфиденциальности (например, возможности тайной съемки людей без их согласия) и также касаются общей безопасности и уязвимостей в программном обеспечении. Среди брендов, чьи очки с камерами и ИИ предлагаются на рынке Нидерландов, — лидер отрасли Meta (META.O), китайские компании TCL/RayNeo и Rokid, а также тайваньская HTC.

В ходе проверки было выявлено, что одна из моделей очков сообщила пользователю о приближении кареты скорой помощи (в смоделированной ситуации экстренной медицинской помощи), хотя на самом деле никто ее не вызывал. Другая модель, в свою очередь, дала взрослому пользователю совет по поводу свидания с несовершеннолетним.

«Очки, которые ведут съемку без вашего ведома, — это уже повод для беспокойства, — заявила в своем обращении заместительница председателя организации Моник Вердье. — Но когда устройство к тому же дает ложные советы в ситуации, где на кону стоит чья-то жизнь, — это уже переходит все границы».

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Кроме того, AP выявило уязвимости в системе безопасности некоторых моделей очков. Они могут позволить находящимся поблизости посторонним лицам подключиться к устройству без разрешения владельца, получить доступ к записям или даже управлять камерой.

Хотя агентство не назвало конкретные компании, в Meta сообщили, что рассматривают возможность предоставления ответа. Компании TCL/RayNeo, Rokid и HTC не ответили оперативно на запросы о комментариях, поскольку обращение поступило в нерабочее время. В октябре нидерландские группы по защите прав потребителей подали иск против компании Meta, утверждая, что ее очки нарушают законодательство о конфиденциальности; предварительное слушание по делу назначено на 26 ноября. Ранее в Meta заявляли, что каждая пара их очков, оснащенная камерой, имеет яркий индикатор, который мигает во время съемки фото или видео, и эту функцию невозможно отключить.

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Также в октябре нидерландская розничная сеть Hans Anders приостановила продажу умных очков Ray-Ban от Meta в Нидерландах и Бельгии — это один из первых подобных шагов со стороны ритейлера.

Рост недовольства в Нидерландах отражает более широкую волну протестов против умных очков, оснащенных камерами.