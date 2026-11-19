REUTERS/Carlos Barria/File Photo

У четвер нідерландський орган із захисту персональних даних (AP) порадив споживачам утриматися від придбання "розумних" окулярів — пристроїв із камерами та технологіями штучного інтелекту (ШІ). Після аналізу шести моделей, представлених на ринку Нідерландів, відомство дійшло висновку, що вони становлять небезпеку як для самих користувачів, так і для оточуючих, передає УНН із посиланням на Reuters.

Хоча AP має повноваження накладати штрафи на компанії за незаконну обробку персональних даних, відомство не може самостійно запровадити повну заборону на такі окуляри — це питання належить до компетенції органів, відповідальних за безпеку продукції. Ця рекомендація з’явилася в той час, коли регулятор готується отримати ширші повноваження відповідно до Закону ЄС про штучний інтелект (EU AI Act). Це може надати відомству більший вплив на регулювання споживчих товарів, що використовують технології ШІ.

У Нідерландах та Бельгії одна з мереж призупинила продаж розумних окулярів Meta - чого побоюються

За словами представників агентства, проблеми, пов’язані з такими окулярами, виходять за межі питань приватності (наприклад, можливості таємної зйомки людей без їхньої згоди) і стосуються також загальної безпеки та вразливостей у програмному забезпеченні. Серед брендів, чиї окуляри з камерами та ШІ пропонуються на ринку Нідерландів, — лідер галузі Meta (META.O), китайські компанії TCL/RayNeo та Rokid, а також тайванська HTC.

Під час перевірки було виявлено, що одна з моделей окулярів повідомила користувачеві про наближення карети швидкої допомоги (у змодельованій ситуації екстреної медичної допомоги), хоча насправді ніхто її не викликав. Інша модель, своєю чергою, дала дорослому користувачеві пораду щодо побачення з неповнолітньою особою.

"Окуляри, які ведуть зйомку без вашого відома, — це вже привід для занепокоєння, — зазначила у своїй заяві заступниця голови організації Монік Вердьє. — Але коли пристрій ще й надає хибні поради в ситуації, де на кону стоїть чиєсь життя, — це вже переходить усі межі".

Додамо

Крім того, AP виявило вразливості в системі безпеки деяких моделей окулярів. Вони можуть дозволити стороннім особам, що перебувають поруч, підключитися до пристрою без дозволу власника, отримати доступ до записів або навіть керувати камерою.

Хоча агентство не назвало конкретні компанії, у Meta повідомили, що розглядають можливість надання відповіді. Компанії TCL/RayNeo, Rokid та HTC не відповіли оперативно на запити про коментарі, оскільки звернення надійшло в неробочий час. У жовтні нідерландські групи із захисту прав споживачів подали позов проти компанії Meta, стверджуючи, що її окуляри порушують законодавство про конфіденційність; попереднє слухання у справі призначено на 26 листопада. Раніше в Meta заявляли, що кожна пара їхніх окулярів, оснащена камерою, має яскравий індикатор, який блимає під час зйомки фото чи відео, і цю функцію неможливо вимкнути.

У Франції розслідують випадки прихованих зйомок жінок за допомогою "розумних" окулярів

Також у жовтні нідерландська роздрібна мережа Hans Anders призупинила продаж розумних окулярів Ray-Ban від Meta у Нідерландах та Бельгії — це один із перших подібних кроків з боку ритейлера.

Зростання невдоволення в Нідерландах відображає ширшу хвилю протестів проти розумних окулярів, обладнаних камерами.