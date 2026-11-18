Польских пилотов будут обучать управлению F-35, оснащёнными ядерными бомбами
Киев • УНН
Польша подала заявку на участие в программе DCA и обсуждает участие в Nuclear Sharing. Боезаряды B-61 в стране храниться не будут.
Польша подала заявку на присоединение к программе DCA (Dual Capable Aircraft), которая открывает возможность участия страны в механизме Nuclear Sharing. Он предусматривает использование американского тактического ядерного оружия союзниками НАТО во время войны. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza со ссылкой на источники в Альянсе, пишет УНН.
Детали
По информации издания, польских пилотов истребителей F-35 планируют обучать обращению с американскими ядерными бомбами. В то же время сами боезаряды не будут храниться на территории Польши.
США анализируют польскую заявку, а переговоры по этому вопросу продвигаются вперед
Одним из ключевых аргументов Варшавы на переговорах является наличие истребителей F-35A. Это единственный тип боевых самолетов в польских ВВС, сертифицированный для переноса американских ядерных бомб B-61.
По данным Gazeta Wyborcza, вопрос участия Польши в Nuclear Sharing регулярно поднимается во время польско-американских переговоров по вопросам безопасности. Он также приобретает особое значение на фоне дискуссий об усилении восточного фланга НАТО.
Почему ядерное оружие не будут размещать в Польше
Даже если переговоры завершатся успешно, американские ядерные боезаряды не будут храниться на польской территории. Такой вариант рассматривают с учетом ограничений, связанных с Договором о нераспространении ядерного оружия 1970 года.
Часть европейских союзников обращает внимание на положения документа, которые запрещают передавать ядерное оружие государствам, которые им не владеют.
В настоящее время американские хранилища тактического ядерного оружия в рамках Nuclear Sharing расположены в пяти странах НАТО: Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии и Турции.
Таким образом, вариант, который обсуждают в отношении Польши, предусматривает подготовку пилотов к использованию ядерного оружия без физического размещения ядерных боезарядов на территории страны.
Украине нужны дополнительные F-16 и 8 млрд евро для покрытия дефицита военного бюджета — Зеленский17.11.26, 18:58 • 4958 просмотров