Назван топ-10 самых бюджетных рождественских ярмарок Европы в 2026 году
Киев • УНН
Гданьск возглавил рейтинг доступных рождественских городов Европы в 2026 году. В десятку также вошли Прага, Краков и Берлин.
Самой бюджетной рождественской ярмаркой Европы в 2026 году признали ярмарку в польском Гданьске. Об этом сообщает The Mirror, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что город занял первое место в исследовании британской компании UK Debt Expert благодаря доступным ценам на транспорт и развлечения. В частности, покататься здесь на коньках можно за 8,56 фунта стерлингов.
Второе место заняла чешская столица Прага. Там зафиксировали самые низкие цены на пиво — 2,39 фунта за пинту, глинтвейн стоит 2,31 фунта.
Третьим в рейтинге стал еще один польский город — Краков, где горячий шоколад можно приобрести за 3,83 фунта, при этом транспортные расходы также остаются умеренными.
Топ-10 самых доступных европейских городов-ярмарок на Рождество-2026
- Гданьск, Польша
- Прага, Чехия
- Краков, Польша
- Берлин, Германия
- Будапешт, Венгрия
- Хельсинки, Финляндия
- Страсбург, Франция
- Дрезден, Германия
- Кельн, Германия
- Брюгге, Бельгия
Указывается, что в прошлом году Гданьск также получил звание самой доступной рождественской ярмарки.
Напомним
Столица Хорватии Загреб возглавила рейтинг лучших европейских городов для рождественского отдыха в 2026 году по версии туристического издания Travel Off Path и данным туристической платформы European Best Destinations.
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