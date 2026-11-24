Самой бюджетной рождественской ярмаркой Европы в 2026 году признали ярмарку в польском Гданьске. Об этом сообщает The Mirror, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что город занял первое место в исследовании британской компании UK Debt Expert благодаря доступным ценам на транспорт и развлечения. В частности, покататься здесь на коньках можно за 8,56 фунта стерлингов.

Второе место заняла чешская столица Прага. Там зафиксировали самые низкие цены на пиво — 2,39 фунта за пинту, глинтвейн стоит 2,31 фунта.

Третьим в рейтинге стал еще один польский город — Краков, где горячий шоколад можно приобрести за 3,83 фунта, при этом транспортные расходы также остаются умеренными.

Топ-10 самых доступных европейских городов-ярмарок на Рождество-2026

Гданьск, Польша

Прага, Чехия

Краков, Польша

Берлин, Германия

Будапешт, Венгрия

Хельсинки, Финляндия

Страсбург, Франция

Дрезден, Германия

Кельн, Германия

Брюгге, Бельгия

Указывается, что в прошлом году Гданьск также получил звание самой доступной рождественской ярмарки.

Напомним

Столица Хорватии Загреб возглавила рейтинг лучших европейских городов для рождественского отдыха в 2026 году по версии туристического издания Travel Off Path и данным туристической платформы European Best Destinations.

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