Железнодорожный оператор Eurostar 29 ноября столкнулся с массовыми отменами и задержками рейсов между Лондоном, Парижем, Брюсселем и Лиллем из-за инцидента на железнодорожной линии между Францией и Бельгией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Eurostar, пишет УНН.

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Причиной масштабных перебоев стал инцидент, произошедший 28 ноября на железнодорожном участке между Лиллем и Брюсселем. На месте работают экстренные службы, при этом перевозчик не раскрывает подробностей произошедшего.

В результате нарушено движение поездов между Лондоном и Лиллем и Брюсселем, а также между Парижем и Брюсселем.

Пассажиры не могут выехать из Парижа

Согласно информации на сайте Eurostar, перевозчик отменил 8 из 10 рейсов, которые должны были отправиться из Парижа в Лондон после 14:00 по Гринвичу.

На Северном вокзале Парижа собралось большое количество пассажиров. По словам корреспондента Reuters, людям, которые приобрели билеты на отменённые дневные рейсы, сообщили, что они также не смогут воспользоваться вечерними поездами.

Сроки полного восстановления железнодорожного сообщения в настоящее время неизвестны.

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