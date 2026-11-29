Залізничний оператор Eurostar 29 листопада зіткнувся з масовими скасуваннями та затримками рейсів між Лондоном, Парижем, Брюсселем і Ліллем через інцидент на залізничній лінії між Францією та Бельгією. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву Eurostar, пише УНН.

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Причиною масштабних перебоїв став інцидент, який трапився 28 листопада на залізничній ділянці між Ліллем та Брюсселем. На місці працюють екстрені служби, водночас подробиць того, що сталося, перевізник не розкриває.

Унаслідок цього порушено рух поїздів між Лондоном та Ліллем і Брюсселем, а також між Парижем та Брюсселем.

Пасажири не можуть виїхати з Парижа

Згідно з інформацією на сайті Eurostar, перевізник скасував 8 із 10 рейсів, які мали вирушити з Парижа до Лондона після 14:00 за Гринвічем.

На Північному вокзалі Парижа зібралася велика кількість пасажирів. За словами кореспондента Reuters, людям, які придбали квитки на скасовані денні рейси, повідомили, що вони також не зможуть скористатися вечірніми поїздами.

Терміни повного відновлення залізничного сполучення наразі невідомі.

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